За руль посадил пьяный отчим: в Татарстане 13-летний парень на иномарке, уходя от погони, протаранил машину ДПС

Сам подросток рассказал полицейским, что отчим предложил ему сесть за руль и покататься по городу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 5 июля – в 2.15, в Зелендольске сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Тойота Камри», который вилял на дороге из стороны в сторону. На требование остановиться водитель иномарки только прибавлял скорости и попытался скрыться. Началась полицейская погоня.

Беглец не раз нарушал правила дорожного движения, причем создавая этим реальную угрозу другим автомобилистам. Иномарку гаишникам удалось нагнать в одном из дворов по улице Рогачева. Но ее водитель решил не сдаваться и начал движение назад. В результате этого он протаранил полицейскую машину. К счастью в этом ДТП никто не пострадал.

- Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 13-летний подросток, который рассказал полицейским, что его отчим предложил ему сесть за руль и покататься по городу. При этом в момент происшествия мужчина находился рядом с мальчиком - на переднем пассажирском сидении, - сообщили в МВД Татарстана.

В отношении отчима в итоге был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим на это прав.

Отметим, что это далеко не первый случай за последний месяц, когда за рулем машины оказывается подросток. Так, восьмиклассник на ВАЗе пятой модели сбил школьника. К счастью, никто не пострадал.

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