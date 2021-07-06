Единая Россия подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня «Единая Россия» подала в ЦИК России документы о выдвижении кандидатов на выборы в Государственную Думу. В течение 7 дней ЦИК России примет решение о заверении документов.

Член бюро Высшего совета «Единой России» Рустам Минниханов возглавил региональный список кандидатов от партии на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ. Решение было объявлено на всероссийском партийном съезде, который прошел 19 июня.

Также в составе списка кандидатов от партии «Единая Россия» по федеральному избирательному округу:

1. Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы

2. Татьяна Ларионова, заместитель председателя Государственного Совета РТ

3. Айдар Метшин, глава Нижнекамского муниципального района

4. Максим Топилин, Старший советник генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»

5. Руслан Гаджиев, заместитель генерального директора Фонда развития территорий

6. Елена Ямпольская, депутат Государственной Думы

7. Ирек Богуславский, депутат Государственной Думы

8. Рустам Калимуллин, глава Высокогорского района

9. Анатолий Иванов, глава Мамадышского района

10. Александр Терентьев, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики

11. Ольга Павлова, депутат Государственной Думы

12. Вячеслав Козлов, глава Новошешминского района

13. Юсуп Якубов, представитель Постоянный представитель РТ в Республике Башкортостан

14. Геннадий Глушков, депутат Государственного Совета РТ

Юрий Камалтынов, Заместитель Секретаря Татарстанского регионального отделения Партии «Единая Россия», рассказал о планах партии по проведению агитационной кампании в республике:

«Для кандидатов партийного списка официально началась агитационная кампания. Но наша повседневная работа с избирателями продолжается - депутаты всех уровней проводят встречи с жителями и личные приемы, берут в работу наказы и контролируют их исполнение, обращаются в министерства, ведомства, администрации муниципалитетов для решения насущных проблем татарстанцев. На грядущие выборы мы идем сильной сплоченной командой, которая объединяет руководителей от муниципального до республиканского уровня. В рамках агитационной кампании мы будем продолжать работать с наказами татарстанцев через удобный сервис «Мой депутат», запустим работу сети мобильных общественных приемных, которые доедут до каждого отдаленного уголка республики, чтобы принять от жителей их наказы и пожелания. За время кампании вместе с избирателями мы подготовим программу, которая будет близка каждому, кто заботится о будущем Татарстана и о благополучии своих родных и близких!»