Повышение тарифов на услуги ЖКХ в Татарстане с 1 июля 2021 года: что подорожало и сколько теперь платить

Изменения татарстанцы увидят в платежках за июль, которые получат в августе. Фото: Александр ГЛУЗ

Повышение тарифов на услуги ЖКХ в Татарстане вступило в силу с 1 июля 2021 года. Изменения жители республики и Казани увидят в счет-фактурах, которые они получат в августе по итогам текущего месяца. Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

По словам спикера, средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги равен 4,4%, фактическое же значение – 4,28%. При этом обобщенная тарифная заявка от организаций составляла 9,2%.

В сфере коммунальных услуг госкомитет регулирует 238 организаций.

- Тарифы устанавливаются индивидуально по каждой организации на основании всех экономически обоснованных расходов и расчетного объема реализации коммунального ресурса. Поскольку каждая ресурсоснабжающая организация имеет свои особенности, в том числе специфику производства того или иного ресурса, размеры тарифов, установленных для одной организации, отличаются от тарифов другой, – сказал Александр Груничев.

Глава госкомитета разъяснил, что некоторые тарифы на коммунальные услуги (газ, электроэнергию и обращение с твердыми коммунальными отходами) единые на всей территории республики. Так, розничная цена на природный газ, реализуемый населению, с 1 июля составляет 6,07 рублей за кубический метр, на электроэнергию в городах – 4,11 рублей за 1 кВт/ч, в сельских населенных пунктах – 2,88 рублей за 1 кВт/ч, в городах в домах, оборудованных электроплитами, – 2,95 рублей за 1 кВт/ч.

На услуги региональных операторов в сфере обращения с ТКО тарифы для жителей многоквартирных домов выросли до 96,08 рубля с человека, индивидуальных домов – 104,23 рубля с человека.

К дифференцированным (в зависимости от применяемых технологий) тарифам относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.

Александр Груничев привел аналитические данные, согласно которым среднестатическая семья Казани, состоящая из 3 человек, больше всего тратит на отопление – это более 30% от общей доли расходов на коммунальные услуги, а меньше всего – на обращение с ТКО (около 5%).

Также с этого месяца на 3,2% выросла стоимость жилищных услуг.

- С 1 июля увеличился минимальный размер взноса за капитальный ремонт – с 6,11 рубля до 6,38 рубля. Мы повышаем его редко, но это вынужденное решение, – заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Он рассказал, что татарстанцы стали исправнее платить по счетам, однако общая сумма их задолженности за ЖКУ все еще остается внушительной – 8 миллиардов 291 миллион рублей.

- Текущая среднегодовая собираемость у нас составляет 99,4%. Этот показатель вырос почти на 1,5%. Эта задолженность в 8 млрд рублей формируется уже с 2006 года, с момента перехода на новое законодательство, – пояснил Фролов.

По данным Минстроя РТ, исправнее всего жители республики платят за водоотведение, обращение с ТКО и водоснабжение. Падение платежной способности населения специалисты наблюдают в зимний период и связывают это с праздничными днями и платой за отопление.

Кроме того, спикер напомнил, что размер платежей зависит не только от тарифов, но и от наличия приборов учета. При их отсутствии используются нормативы. Алексей Фролов сообщил, что на сегодня жилье почти 80% татарстанцев оснащено приборами учета холодного водоснабжения, 63% – горячего водоснабжения, 7% – отопления, почти 94% – электроэнергии и 57% – газа.