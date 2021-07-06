Первый выпускник в истории Татарстана, сдавший ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов: сильно удивился, когда узнал результат

Ранее школьникам в Татарстане удавалось сдать экзамен по английскому языку только на 99 баллов. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Сегодня Республиканский центр мониторинга качества образования объявил результаты ЕГЭ по иностранным языкам. В этом году впервые за всю историю существования ЕГЭ в России выпускник в Татарстане набрал максимальное количество баллов за государственный экзамен по английскому языку. Ранее школьникам удавалось сдать экзамен только на 99 баллов.

Первым выпускником в Татарстане, сдавшим ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов, стал Гадель Имамов, ученик лицея города Иннополис. Корреспондент «КП-Казань» пообщалась со стобалльником и его преподавателем, чтобы узнать «рецепт» успеха на ЕГЭ по английскому языку.

«НА ЭКЗАМЕНАХ Я БЫЛ АБСОЛЮТНО СПОКОЕН, НО МНЕ, КОНЕЧНО, ХОТЕЛОСЬ СДАТЬ НА 100 БАЛЛОВ»

Гадель Имамов говорит, что готовился к экзамену только в стенах родного лицея – не ходил на курсы и не обращался к репетиторам. Сдать экзамен на максимальный балл помогли преподаватели и постоянная практика:

- Я сильно удивился, когда узнал, что написал ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. Реакция близких и учителей тоже была очевидной – они все искренне порадовались за меня. Конечно же, ничего этого бы не было, если бы не поддержка со стороны моих родных, друзей, учителей и, в первую очередь, Гилалы Мирсияфовны – моего преподавателя по английскому, благодаря которой я многое понял как в языке, так и в жизни. Также хочу выразить отдельную благодарность Ляйсан Рашитовне Аюповой, которая привила мне любовь к языкам и позволила развиваться, несмотря ни на что. Я считаю, что в образовании многое зависит именно от человека, который тебя учит и является твоим наставником на протяжении школьных лет.

Говоря о подготовке, отмечу то, что ЕГЭ – не то же самое, что школьные олимпиады, в которых я ранее участвовал, поэтому пришлось привыкать к новому формату. Но опять же, будучи уже относительно опытным в подобных заданиях, я не трудился не покладая рук – занятий в лицее мне полностью хватало.

По какой-то причине, возможно, я просто не осознавал всю важность события, на всех экзаменах я был абсолютно спокоен, у меня не было волнения. Скорее всего, сказалось общество моих друзей и учителей, которые пытались оптимистично смотреть в будущее и всегда всех поддерживать.

Изначально я хотел написать на высокий балл (90+) и даже на 100, чтобы обрадовать своего педагога, но после самого экзамена я вышел с мыслью, что следует готовиться от силы к 90 баллам.

Поступать планирую в Санкт-Петербург на международника или в смежную сферу. Открыл пару лет назад для себя это направление и до сих пор нахожу его интересным. От университета жду незабываемого опыта на всю жизнь – наверное, это будет самый значимый период моей жизни. Но главное, чего я жду от университета – это знания, которые я смогу применить в будущем.

Кстати, говоря, не думаю, что мои баллы смогут кого-либо поразить в университете и на особое отношение к себе тоже не рассчитываю: стипендию бы хотя бы иметь, в общагу хотя бы поселиться», – скромно рассказывает про себя стобалльник ЕГЭ по английскому языку Гадель Имамов.

Первым выпускником в Татарстане, сдавшим ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов, стал Гадель Имамов, ученик лицея города Иннополис. Фото: Мария ЛЕНЦ.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ – УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКОВ»

Гилала Шафиева, преподаватель английского языка, подготовивший стобалльника, рассказывает, что к такому результату в лицее Иннополис шли уже не первый год:

«Меня переполняет чувство радости и гордости за достигнутый Гаделем результат. Все мои ученики в этом году прекрасно сдали ЕГЭ, средний балл по результатам экзамена – 93.

К 100 баллам мы шли ни один год, мои ученики постоянно участвовали в олимпиадах и конкурсах республиканского, всероссийского и международного уровней – становились победителями и призерами.

Немаловажным фактором таких результатов является также то, что в лицее города Иннополис созданы все условия для реализации возможностей всех учеников. У нас профессиональный и творческий педагогический коллектив, и мы постоянно ощущаем поддержку со стороны администрации, чтобы помогать ученикам расти и развиваться.

Мне кажется, самое главное в преподавании – это любовь к своей профессии, кропотливый труд, упорство и постоянное развитие. Именно это приносит свои плоды в виде таких высоких результатов учеников на государственных экзаменах и олимпиадах», – отметила преподаватель английского языка лицея Иннополис Гилала Шафиева.