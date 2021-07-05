В Крыму жительница Татарстана заняла призовое место в конкурсе «Mrs. Planet – 2021»

С 6 по 14 июня в Крыму состоялся международный конкурс «Mrs. Planet – 2021», который прекрасен тем, что женщина любого возраста, любого телосложения, любой профессии может быть его участницей.

Принимали участие 12 девушек, представительницы разных стран и разных народов. У каждой из них есть своя миссия, свои проекты, которые они хотят воплотить. Каждая почувствовала себя королевой, первый раз побывав на сцене - в роли кинозвезды, танцовщицы, фотомодели и конечно же деловой женщины, у которой есть свой бизнес и благотворительные проекты.

Участница из Татарстана Илия Гарипова заняла призовое место в категории «Элит».

- Я представляла Татарстан на мировом конкурсе. Региональный директор, Наталья Киселёва предложила мне поучаствовать буквально за 10 дней до начала конкурса. Я собрала своё портфолио о благотворительной и экологической деятельности, обратилась за костюмами в Государственный ансамбль песни и пляски и поехала, - рассказывает Илия Гарипова. - Целью моего участия в конкурсе Mrs. Planet 2021 не было выяснить, кто самая красивая. Для меня лично это было нужно, чтобы осуществить свои экологические проекты. Став победительницей, проще привлечь общественное внимание и внимание СМИ.

Организаторы конкурса обещали выдать письмо на английском языке, в котором содержится просьба посодействовать победителю конкурса.

У Илии Гариповой есть экологические проекты, которые она планирует обсудить на пресс-конференции с журналистами.

- Хотелось бы при помощи СМИ попасть в Министерство экологии, чтобы вместе с организацией «Казань Экологично» продвинуть мои проекты, - признается Гарипова.

Один из них - это запретить запуск шаров в небо на массовых мероприятиях (выпускные, городские мероприятия и т.д.) на уровне города или республики. Ввести штрафные санкции за неисполнение. Альтернатива шарам: запуск голубей, высадка деревьев и другое.

Другой экологический проект - начать прием автомобильных и велосипедных шин у жителей Казани и в других регионах республики на бесплатной или платной основах в шиномонтажных сервисах с дальнейшей отправкой на перерабатывающий завод в Тюлячинском районе.

- Если в министерстве экологии Татарстана ответят, что не в силах помочь в реализации проектов, то мы намерены попасть к президенту, - отмечает Илия Гарипова.