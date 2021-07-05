«Стоит поторопиться!»: Мэр Чебоксар Олег Кортунов проверил ход благоустройства общественных пространств

В Чебоксарах в самом разгаре масштабные работы по благоустройству общественных пространств. Глава города Чебоксары Олег Кортунов совместно с депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Леонидом Черкесовым накануне лично осмотрели ряд объектов и оценили объемы проделанных работ.

Общественные пространства, которые больше всего нуждаются в реконструкции, а также примерный перечень работ ранее путем голосования выбирали сами жители Чебоксар. В рамках регионального проекта благоустройства «Формирование комфортной городской среды» в текущем году работы ведутся в сквере возле ДК «Салют» и в лесном массиве «Дубовая роща». На реализацию задуманного из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов было выделено свыше 140 миллионов рублей.

Сквер у Дома культуры станет местом притяжения для семейного отдыха. Например, для маломобильных групп населения создадут дополнительные зоны отдыха, оборудованные пандусами. Пешеходные дорожки вымостят плиткой, появятся детские игровые и спортивные площадки, павильоны для торговли, скамейки для отдыха. Территорию вокруг Дома культуры украсят вазоны с цветами, новый зеленый газон, живая изгородь и более 40 саженцев лиственных и хвойных деревьев. Появится в сквере и новое освещение - для этого будет установлено 62 новых световых опоры. Для автовладельцев оборудуют парковочное пространство. Совершенно новым объектом для территории станет пешеходный фонтан.

Полное преображение территории подрядчик ООО «АльянсГрупп» должен завершить до конца августа. Как показал обход, в настоящее время здесь ведутся работы по бетонированию водоотводящей системы пешеходного фонтана, готовится основание пешеходных зон, устанавливаются поребрики.

К этому же сроку должны будут завершить и второй объект программы - лесной массив «Дубовая роща». Здесь запланированы более масштабные объемы работ: обустроят входные зоны, появятся детские площадки, зоны для активного занятия спортом и тихого отдыха, появится площадка для проведения фестивалей, а любители собак получат площадку для выгула и дрессировки питомцев. Также на территории рощи появятся новые асфальтированные велодорожки и мощеные брусчаткой тротуары. Яркими красками станут высаженные цветники. Масштабная сеть освещения включит в себя 144 световые опоры.

В настоящее время подрядчик ООО «АльянсГрупп» обустраивает основание детских площадок и зон отдыха, подготавливает основание для пешеходных зон.

Обеспечивать охрану общественного порядка в сквере и роще будут камеры видеонаблюдения - запланирована установка 43 камер.

- На объектах выполнено 35% работ. Дал подрядчикам личные рекомендации и указал на недоработки, - подвел итоги обхода этих территорий в своем Инстаграме глава города Олег Кортунов.

Еще одной контрольной точкой для мэра Чебоксар стало общественное пространство на пересечении улиц Советская и Пионерская в Новочебоксарске. Где, по словам Олега Кортунова, также не обошлось без замечаний.

Здесь объем выполненных работ составил всего лишь 8%, но у подрядчика АО «Доркомсервис» времени несколько больше - объект нужно сдать до конца августа.

- Как глава города Чебоксары и координатор проекта «Единой России» «Городская среда» буду и дальше держать на контроле ход работ и соблюдение сроков благоустройства, - пообещал в социальных сетях мэр Чебоксар Олег Кортунов.