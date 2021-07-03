В Татарстане 10-летний ребенок выпал из окна пятого этажа гостиничного комплекса

Мальчик играл в прятки с другими детьми и залез на окно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серьезный инцидент произошел днем 1 июля 2021 года в поселке Петровский Лаишевского района. Из окна 5 этажа гостиничного комплекса, где размещался детский лагерь «Инженеры будущего», выпал 10-летний мальчик. С многочисленными переломами и ушибами он доставлен в лечебное учреждение.

По предварительным данным, вместе с другими детьми мальчик играл в прятки и при этом залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна, которая не выдержала веса ребенка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "халатность".

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного отдыха детей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.