Заместитель руководителя Роспотребнадзора Татарстана: Без вакцинации мы будем болеть, терять людей, жить в условиях ограничений

В республике планируется привить 60% населения. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане эпидемиологическая ситуация пока не имеет тенденции к стабилизации. Об этом заявила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

- Несмотря на то, что в июне, в сравнении с маем, заболеваемость была ниже на 7%, с 25 мая темп прироста суточной заболеваемости увеличился на 14%, и это является неблагоприятным прогнозом. Среди нас еще есть достаточное количество не привитых лиц, и они являются потенциальными жертвами вируса, есть вероятность дальнейшего прироста числа случаев, - сказала Любовь Авдонина.

Высокий уровень заболеваемости в июне отмечен в 12 муниципальных образованиях, а наибольшие показатели в Тукаевском, Актанышском, Муслюмовском, Верхнеуслонском районах, городах Набережные Челны и Казань.

- Это прямое показание к тому, что в этих образованиях вакцинация должна проводиться максимально оперативно и активно, - отметила Авдонина.

Наиболее высокий уровень заболеваемости сохраняется среди пенсионеров и неработающего населения. При этом крайне низкие темпы вакцинации лиц старше 60 лет в Альметьевском и Кукморском районах – по 8%, по республике этот показатель составляет 20%.

На сегодня в республике привито 20% взрослого населения. Низкие показатели отмечаются в 8 муниципальных образованиях, в том числе ниже 15% - в Кукморском, Мензелинском, Зеленодольском районах.

До достижения 60% коллективного иммунитета ревакцинация проводится через 6 месяцев после первичной. При достижении 60% уровня – ревакцинация будет проводиться через 12 месяцев после первичной.

- Наша задача – достичь коллективного иммунитета, все условия и возможности для этого у нас есть. Сегодня единственный выход из пандемии - это вакцинация. Другие меры профилактики, с которыми мы живем уже 1,5 года, не дают 100% эффекта. Без вакцинации мы будем болеть, терять людей, жить в условиях ограничений и получать новые мутации вируса. Только вакцинация не дает вирусу мутировать, и чем больше будет привитых лиц, тем быстрее снизится уровень распространения вируса, не будет оснований для введения более жестких мер, - заявила Авдонина.

В июне большее внимание уделено контролю за объектами с высокими рисками нарушений антиковидных мер. Это крупные торговые центры, массовые мероприятия и традиционно – общественное питание. Как следствие – доля объектов с выявленными нарушениями возросла. Из 1,5 тысяч проверенных за месяц объектов меры профилактики не соблюдались в 17% из них, тогда как в мае - в 11%.

Контроль за предприятиями общественного питания показал: из проверенных в июне 238 объектов в 17% антиковидные меры не соблюдались. Персонал работал без масок в ресторанах Набережных Челнов, в кафе Лаишево отсутствовала разметка, не проводилась термометрия, имеющиеся бактерицидные облучатели не использовались.

- Поступило 37 уведомлений от предприятий общественного питания, желающих работать без ограничений по времени. На сегодня по 21 уведомлению принято положительное решение о возможности круглосуточной работы. Активность, в основном, пока проявляют только бары. От ресторанов и кафе уведомлений нет, несмотря на то, что сейчас пора выпускных, свадеб, и банкеты могут затягиваться глубоко за полночь, пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора РТ.

26 июня в Казани на 4-х площадках прошел республиканский Сабантуй. У ряда предпринимателей были выявлены грубые нарушения санитарных норм, которые с учетом крайне жаркого летнего периода, могли послужить причиной возникновения массовых пищевых отравлений. Это хранение без холода готовой продукции, реализация опасных в эпидемиологическом отношении блюд: шашлыков из мяса птицы, жареной курицы, напитков собственного изготовления.