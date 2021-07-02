Ливень в Казани 1 июля 2021 года: люди гуляли по пояс в воде, а салоны автобусов превратились в бассейны

Ливень застал многих людей на улицах, зонтиков у многих не было. Фото: СОЦСЕТИ

После изнуряющей жары на Казань обрушились дожди. За минувшие вечер и ночь с 1 на 2 июля 2021 года ливень в Казани дважды накрывал столицу Татарстана. Итог - город местами стал напоминать Венецию.

Переходя проезжую часть людям приходилось идти на хитрость. Фото: СОЦСЕТИ

Наиболее сильными осадки были в центральной и северо-западной частях города – в Вахитовском, Кировском, Московском и Авиастроительном районах. Из-за интенсивного и продолжительного ливня подтопленными оказались улицы Пушкина, Право-Булачная, Лево-Булачная, Дзержинского, Островского, Кремлевская набережная, Восстания и другие.

Соцсети буквально пестрят фотографиями и видео последствий ливней. Людям приходилось практически переплывать проезжую часть. Машины также не могли преодолеть огромные лужи. Легковые автомобили попрой уходили почти целиком под воду.

Перевозить людей в колясках стало проблематично. Фото: СОЦСЕТИ

Не сладко было и пассажирам общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы остановились. Автобусы продолжили работу, но их салоны периодически напоминали бассейны с грязной водой.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства, подтопления улично-дорожной сети вызваны смывом случайного мусора, листьев и скоса травы в дождеприемные колодцы, что привело к нарушению их пропускной способности.

- На ликвидацию последствий были направлены 3 аварийные бригады со специализированной техникой. Они очистили дождеприемные колодцы от случайного мусора. В ходе диагностики сетей установлено, что трубопроводы находятся в нормативном состоянии, пропускная способность коллекторов не нарушена, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, но впереди еще несколько дней дождей. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в Казани продолжает стоять ненастная погода. Ситуация на дорогах стабилизировалась. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Меж тем, гарантии, что город вновь не превратится в Венецию пока дать никто не может. В ближайшие дни в Казани прогнозируют дожди, грозы и град.