Чувашию отправили в космос: на ракету-носитель нанесли символику республики

Фото: правительство Чувашии.

30 июня 2021 года с космодрома Байконур в 2:27 по московскому времени состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с символикой Чувашии и изображением уроженца республики летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева. По замыслу авторов, дизайн чувашского кольца несет смысл легендарных национальных трех солнц, воскрешаемых в небе.

Ракета вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» с 2,5 тоннами грузов для членов экипажа 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, запуск такой ракеты стал возможным благодаря подписанному ранее на полях Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве Чувашской Республики и госкорпорации «Роскосмос».

Руководитель региона рассказал, что идея возникла во время посещения генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным Чувашии.

- В ходе общения мы говорили о космосе и космонавтах, о том, что Чувашия является родиной трех космонавтов. Это вдохновило посвятить один из запусков ракеты в космос с символикой Чувашии. Чувашская Республика неразрывно связана с космосом, много уроженцев региона трудились и трудятся на космодромах, в республике работают организации, у которых налажено тесное сотрудничество с предприятиями ракетно-космической промышленности, - подчеркнул Олег Николаев.

По его словам, в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. Для оказания шефской помощи Минобороны России за кадетским корпусом закреплены филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (город Сызрань), две войсковые части (Нижегородская область, Мордовия).

Олег Николаев также объявил о скором начале реконструкции музейного комплекса летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева в родном селе космонавта в Шоршелах.

- Планируем уже на следующий год запустить реконструкцию музейного комплекса и сделать там совершенного другого класса музей». Достигнута договоренность о том, что «Роскосмос» посодействует обогащению экспонатов обновленного музейного комплекса, с тем, чтобы они были и оригинальными, и современными, а самое главное интересными и понятными для детей, - заявил глава Чувашии.

В музее планируют создать новый Центр аэрокосмического образования, оборудовать его самыми современными технологиями: симуляторами полета на космическом аппарате с использованием VR-технологий, тренажером управления космическим кораблем «Союз», тренажером гироскопом «Рейнское колесо».