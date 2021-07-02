Казань вновь затопило после ливня: какие улицы ушли под воду

Дороги во многих районах Казани были полностью покрыты водой. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

После изнуряющей жары на Казань обрушились дожди. За минувшие вечер и ночь с 1 на 2 июля 2021 года ливень дважды накрывал столицу Татарстана. Итог - город местами стал напоминать Венецию.

Наиболее сильными осадки были в центральной и северо-западной частях города – в Вахитовском, Кировском, Московском и Авиастроительном районах. Из-за интенсивного и продолжительного ливня подтопленными оказались улицы Пушкина, Право-Булачная, Лево-Булачная, Дзержинского, Островского, Кремлевская набережная, Восстания и другие.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства, подтопления улично-дорожной сети вызваны смывом случайного мусора, листьев и скоса травы в дождеприемные колодцы, что привело к нарушению их пропускной способности.

- На ликвидацию последствий были направлены 3 аварийные бригады со специализированной техникой. Они очистили дождеприемные колодцы от случайного мусора. В ходе диагностики сетей установлено, что трубопроводы находятся в нормативном состоянии, пропускная способность коллекторов не нарушена, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

По данным синоптиков, дожди в Казани на этом не закончатся. 2 и 3 июля также возможны осадки.