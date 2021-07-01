Чебоксарское троллейбусное управление задолжало энергетикам более 100 миллионов рублей

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В Чувашии снова ухудшилась ситуация с долгами МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» перед АО «Чувашская энергосбытовая компания». На 1 июня 2021 года задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составила 100 миллионов 843 тысячи рублей.

Напомним, 15 июля 2020 года между двумя организациями было подписано новое соглашение о реструктуризации основного долга, согласно которому Чебоксарское троллейбусное управление должно соблюдать график реструктуризации основанного долга, а также производить оплату электроэнергии по текущим платежам строго в установленные договором энергоснабжения сроки.

- На сегодня не соблюдается оплата текущих обязательств, и предприятие продолжает копить долги. На 1 июня 2021 года сумма долга по текущему потреблению уже превышает 23,8 миллиона рублей. Нужно понимать, что все это ставит под угрозу надежность и качество энергоснабжения всех потребителей Чувашской Республики, - отмечает исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров.

Отметим, совсем недавно Чебоксарское троллейбусное управление получило 60 новых троллейбусов. Администрация города Чебоксары сообщает, что новые машины потребляют на треть меньше электроэнергии. В таких троллейбусах во время поездки пассажиры могут подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты. Энергетики надеются, что современные троллейбусы действительно помогут Чебоксарскому троллейбусному управлению сэкономить на потреблении электроэнергии и позволят снизить сумму долга в размере 100 миллионов рублей.