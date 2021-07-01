ФСБ задержала главаря татарстанской ячейки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*

Это была совместная спецоперация с Росгвардией и МВД. Фото: скриншот с видео

Сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии и МВД в рамках спецоперации задержали главаря татарстанской ячейки террористического организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*. Возбуждено уголовное дело. При этом так и не сообщается, где именно произошло задержание - в Татарстане или в другом регионе России.

- Мужчина распространял среди жителей России воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществлял вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации, - говорится в официальном сообщении ФСБ.

Силовики провели обыски по месту регистрации и фактического жительства задержанного главаря. Ими были найдены и изъяты материалы, пропагандирующие террористическую организацию, а также электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности.

*запрещенная в России международная террористическая организация

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