Проект «Живые танцы» продолжается

Проект АНО «Центр развития танцевального оздоровительного движения «Открытая река» стал победителем Специального конкурса Фонда президентских грантов РФ, объявленного в рамках поддержки групп населения, попадающих в особую группу риска в условиях COVID-19.

Более 1000 человек зарегистрировались в проекте, из них более 600 стали постоянными участниками. С сентября 2020 года регулярные занятия стали проводником здорового образа жизни для людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей деток с особенностями развития.

За 10 месяцев проекта было проведено 600 танцевально-оздоровительных занятий и выпущено 50 видеоуроков. Расписание занятий предоставляло участникам широкий выбор – 15 – 18 занятий в неделю. Так что они могли выбрать удобные для себя день и время утром, днем или вечером. Все это время команда проекта помогала решать технические вопросы онлайн подключения к занятиям: устанавливать и осваивать необходимые приложения и программы, обучала работе с гаджетами.

Более 300 человек научились подключаться к онлайн встречам. 40 человек на время проекта получили в пользование планшеты, некоторые из них впервые знакомились с интернетом и осваивали работу с планшетом с нуля. Три масштабных итоговых онлайн-мероприятия были проведены весной 2021 года. Их посетили 300 человек из разных целевых групп.

28 апреля состоялся флешмоб - необычное занятие для пенсионеров, его вели сразу 16 инструкторов. Посетили онлайн-мероприятие 173 человека. Организаторы отметили самых активных участников. Прозвучало много слов благодарности организаторам, инструкторам движения и Фонду президентских грантов.

25 мая прошла онлайн-конференция «Невозможное возможно» для родителей особенных детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Программа конференции привлекла внимание сотрудников социальных центров, работающих с подобными группами населения. Программа включала в себя открытый урок, адаптированный для молодых людей с ментальными нарушениями, лекцию нейропедагога о том, как создавать совместную развивающую среду для ребенка и восстанавливающую практику движения для родителей. В конференции приняло участие 56 человек.

Для людей с инвалидностью и престарелых, находящихся в домах-интернатах итоговое мероприятие прошло в виде открытого урока 28 мая. К встрече подключились более 30 учреждений. Посетили мероприятие более 100 человек подопечных и сотрудников учреждений. Среди них два пансионата казанской сети «Добрые истории», Вологодский психоневрологический интернат №1, дома-интернаты для престарелых и инвалидов из города Дубна, Балашова, Елабужского, Буинского, Арского, Мамадышского и других районов Татарстана.

Проект «Живые танцы» продолжается. 10 месяцев совместной активности сплотили людей. Для многих танцевальные занятия стали регулярной практикой здорового образа жизни.

«Не оставляйте нас!»: самый частый отзыв, который присылают участники последние 2 месяца. А вот один из многочисленных отзывов от пенсионерки из Твери, который емко передает содержание и других: «Встреча с друзьями в зуме всегда создают хороший настрой на целый день. От позитивного настроя улучшается здоровье. Организм сам себя лечит. Живу одна. Общение помогает пережить одиночество».

Несмотря на окончание срока осуществления проекта, принято решение продолжить регулярные онлайн-занятия. С июля 2021 года в расписании останется 2 занятия в неделю для широкой аудитории и одно занятие, адаптированное для подопечных домов-интернатов. Узнать, как подключиться к занятиям можно на сайте живыетанцы.рф.