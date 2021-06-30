Ямы глубиной 25 сантиметров: жители Нижнекамска пожаловались на дорогу во время прямой линии Путина 30.06.2021

По словам Владимира Путина, проблема с дорогами известна. Фото: скриншот с видео

Во время прямой линии Владимира Путина 30 июня 2021 года от граждан поступило сразу несколько сообщений о плохих дорогах в различных населенных пунктах. Модераторы линии кратно включили в них и жалобу жителей Нижнекамска. Они измерили ямы на улице Чабьинская, и они оказались глубиной 25 сантиметров, что явно не укладывается в никакие нормативы.

На все это президент России отметил, что данная проблема известна. По его словам, власти до этого долгое время приводили в порядок федеральные трассы – 85% уже находятся в нормативном состоянии, и отметил, что к 2024 году в стране в такое же состояние должны привести и 50% региональных дорог, о которых сообщали сегодня граждане.

- Ремонт дороги, протяженностью 0,63 километра (от проспекта Вахитова до улицы Спортивная), включен в предварительный план дорожных работ программы «Ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и городов Республики Татарстан» и будет выполнен в 2022 году, - после прямой линии с Путиным, в свою очередь, ответила пресс-служба администрации Нижнекамского района.