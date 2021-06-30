В большинстве районов Татарстана ввели режим ЧС из-за аномальной жары

Только засуха на почве зафиксирована в 18 районах республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 июня, на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение ввести в 38 районах региона режим ЧС на муниципальном уровне в связи с аномальной жарой. Речь идет о большей части республики, в которой насчитывается 43 района.

- Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения. Необходимо обсудить создавшуюся ситуацию и совместно выработать мероприятия по преодолению негативных последствий установившейся жаркой погоды и сохранению продовольственной самодостаточности республики, - отметил Рустам Минниханов.

Так, по словам главы Минсельхоза Татарстана Марата Зяббарова, суховей зафиксирован в 34 районах республики, а почвенная засуха в 18 районах. Атмосферная засуха зарегистрирована в Муслюмовском и Сармановском районах.

Отметим, что по данным начальника Гидрометцентра Татарстана Сергея Захарова, сегодня осадки в регионе носят локальный, а не фронтальный характер. Наблюдается дефицит продуктивной влаги в почве. В республике такая жара и засуха наблюдались до этого всего три раза – в 1989, в 1998 и в 2010 годах.

Сейчас подобная засуха также наблюдается Омской, Челябинской, Новосибирской и Оренбургской областях, в также в Башкирии и Алтайском крае. Если же смотреть в разрезе Приволжского федерального округа, то наиболее сложная ситуация также фиксируется в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях.

Так чем же поможет Татарстану введение режима ЧС на муниципальном уровне из-за аномальной жары? Во-первых, это позволит продлить инвестиционные и краткосрочные кредиты для сельскохозяйственных предприятий, так как последние могут ссылаться на форс-мажор. Во-вторых, аграрии смогут получить страховку за утраченные посевы.

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