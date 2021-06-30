Сабантуй-2021 в Казани: на праздник всей семьей и вместе с «Комсомолкой»

26 июня на озере Лебяжьем состоялся традиционный татарский национальный праздник Сабантуй. В программе - конкурсы, игры, ярмарка изделий ручной работы и блюд национальной кухни, интерактивные развлечения, выступления артистов татарской эстрады и концерт в формате народного караоке.

«Комсомольская правда» организовала на Сабантуе собственную площадку. В развлекательной программе от «Комсомолки» - традиционные игры, конкурсы для всей семьи, хорошая музыка, призы и подарки.

ДЕГУСТАЦИЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Генеральный партнер Сабантуя на площадке от «Комсомольской правды» - ООО «РМ Агро. Родные места». Это мясная продукция, представленная широким ассортиментом, которая придется по вкусу всем - и детям, и взрослым. В день национального праздника каждый смог попробовать колбасные изделия и самостоятельно оценить качество и вкус продукции «РМ Агро». На дегустации было представлено множество видов колбасы: конина «Ковбой», «Московская», «Миланская», «Краковская», «Столичная» и многие другие. Гости Сабантуя высоко оценили продукцию.

- Все колбасные изделия очень вкусные. Нам рассказали, что любую колбасу от «РМ Агро» можно купить в магазинах Казани. Очень понравилась «Миланская», обязательно куплю ее, чтобы все члены моей семьи попробовали, - поделилась впечатлениями от дегустации гостья Регина.

СОБЛЮДАЯ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Чистоту и безопасность на площадке от «Комсомолки» обеспечивала компания «Торгснаб» - официальный дистрибьютор бытовой и промышленной химии «ТМ Ника» в Татарстане. Компания рассказывала о том, как и чем стоит убирать в доме, мыть посуду и защищаться от вирусов, а также дарила призы активным участникам конкурсов и игр от «Комсомолки».

Директор ООО «Торгснаб» Дамир Мухутдинов отметил, что моющие и дезинфицирующие средства серии «Ника» - это качественная продукция, которая поставляется в детские сады, школы, университеты и другие государственные организации для обеспечения чистоты и безопасности детей и взрослых.

- У «Ники» в торговом центре «ГоркиПарк» открывается собственный фирменный магазин, в котором можно приобрести все средства для очищения дома и обеспечения безопасности от вирусов, то есть мы выходим на розничный рынок, чтобы каждый смог приобрести продукцию «Ника». Сейчас она очень актуальна, потому что в ассортименте много антисептиков, дезинфицирующих средств и салфеток, кроме того, много средств для уборки дома. Компания развивается - например, недавно мы выпустили средство для дезинфекции и очищения воздуха, - рассказал Дамир Мухутдинов.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Одним из партнеров праздника также был Кукморский завод Металлопосуды Kukmara. Каждый активный участник конкурсов и игр от «Комсомолки» смог получить свой долгожданный и полезный подарок для дома - посуду от фирмы Kukmara, чтобы использовать ее в быту и готовке вкусных блюд.

Активная участница конкурсов и игр от «Комсомолки» Гулия Исмагилова поделилась с нами своими эмоциями о празднике и подарках:

- Мы пришли на Лебяжье всей семьей на один из любимых праздников - Сабантуй. Бываем здесь каждый год и всегда приезжаем с хорошим настроением, радостные и веселые, потому что на озере Лебяжье проводится множество игр и конкурсов и для детей, и для взрослых. Можно выиграть хорошие подарки и отдохнуть всей семьей - для меня это самое главное. Сегодня мы принимали участие в одной игре и очень довольны, потому что даже смогли выиграть хорошие призы. Для меня Сабантуй - возможность провести время со своими детьми, это большой подарок и счастье, тем более когда можно провести время весело и интересно, - рассказала Гулия.

Важность подобных праздников подчеркнул и еще один гость Сабантуя - Ринат. Он также пришел на мероприятие всей семьей и принимал участие в конкурсах от «Комсомолки».

- Очень приятно, что традиционные праздники не забываются и проводятся каждый год. Я считаю, что это важно для татарского народа, который чтит обычаи и любит ходить на подобные мероприятия всей семьей. Сегодня я также пришел сюда с детьми: получаю удовольствие от происходящего, участвую в конкурсах и наслаждаюсь летом. Спасибо «Комсомольской правде» за веселые конкурсы и хорошие подарки, мы вот сегодня выиграли посуду от Kukmara. Думаю, точно пригодится дома, приготовим что-нибудь вкусное, - рассказал Ринат.

Сладкие подарки от кондитерской фабрики «Вкуснотеевъ» особенно пришлись по вкусу маленьким участникам конкурсов с ведрами и музыкальных состязаний. Эта компания более 15 лет производит чак-чак, хворост, печенье, лапшу, снеки и суфлейные конфеты. Главные принципы - натуральные ингредиенты и традиционные рецепты.

ЗДОРОВЬЕ - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

От летней жары и зноя на площадке от «Комсомолки» спасала минеральная вода «Шифалы су - Ижминводы» - знаменитой здравницы России и Татарстана. Каждый мог утолить жажду и оценить вкус полезной воды на празднике. Многие поделились своими впечатлениями от необычного вкуса напитка.

- В первый раз пробую воду, которая может быть полезной. В составе воды - витамины и минералы, которые помогут повысить иммунитет в разгар вирусов и инфекций. Элементы, которые есть в этой воде, также помогут хорошо и здорово выглядеть, - рассказала гостья Сабантуя Арина.

Подарки для здорового питания предоставил еще один партнер праздника - фабрика «Ямми Ямми». Активные участники конкурсов получили в качестве призов полезные десерты - торты из сухофруктов, козинаки из орехов и семян, щербеты и конфеты без сахара.

О важности здоровья сказала и Роза Михайлова, которая принимала активное участие в конкурсах от «Комсомолки».

- Я всегда стараюсь принимать участие во всех мероприятиях, поэтому сегодня приехала на Сабантуй, чтобы немного отдохнуть и повеселиться. Я вообще очень люблю Лебяжье - зимой мы тут с мужем катаемся на лыжах, спорт помогает быть здоровым. У меня очень много приятных воспоминаний, которые связаны с озером Лебяжье, и этот Сабантуй также станет одним из них, - рассказала Роза Михайлова.

ТВОРЧЕСТВО И РАДОСТЬ ВСЕМ

Помимо активных и спортивных конкурсов на площадке от «Комсомолки» можно было заняться творчеством и слепить фигурки из пластилина. Партнер Сабантуя «Олепластика» проводил мастер-классы для всех желающих и рассказывал о том, как своими руками сделать поделки из пластилина.

Оказалось, что для этого нужно всего лишь разогреть пластилин в руках, растянуть его, придать ему нужную форму, и поделка готова. Мастер-класс особенно понравился детям, которые смогли проявить свою креативность и неординарное мышление благодаря творчеству.

За красоту площадки от «Комсомолки» отвечал магазин шаров «Михаил Шариков», который уже более трех лет создает праздничное настроение жителям Казани. Благодаря красочным и разноцветным шарикам лес на Лебяжье стал еще красивее.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Одним из партнеров праздника стал производитель детского питания для малышей habibi.

habibi - это пюре халяль. Оно полностью соответствует жестким требованиям «Халяль», касающимся производства продуктов питания.

Широкий ассортимент помогает составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясо-растительный и рыбно-растительный рацион.

Детское питание habibi впервые было выпущено в Марокко. Сейчас пюре выпускаются в Московской области из 100-процентного сырья «Халяль».

В производстве не используются консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, ГМО. Качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом «Халяль», выданным в СДС «Халяль».

САБАНТУЙ ДЛЯ ВСЕХ

Татарский национальный праздник Сабантуй в этом году прошел интересно, радостно и активно. Каждый гость смог окунуться в колоритную атмосферу татарских традиций, принять участие в конкурсах и выиграть ценные и полезные подарки для дома, семьи и здоровья.

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