В Казани «Комсомолка» наградила победителей конкурса детского рисунка «Безопасность на железнодорожном транспорте»

Фото: Артем КИЛЬКИН

Газета «Комсомольская правда» и Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» подвели итоги конкурса детских рисунков на тему правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Десятки ярких, интересных работ были присланы в адрес организаторов. Напомним, в стартовавшем 17 мая конкурсе, цель которого - профилактика детского травматизма, могли принять участие ребята в возрасте от 5 до 16 лет, проживающие в Татарстане, Республике Марий Эл, Республике Чувашия.

Используя краски, карандаши и фломастеры, юные художники смогли наглядно отразить все опасности, поджидающие беспечных граждан на железнодорожных путях. Вот на рисунке Эвелины Ахтямовой шагает по рельсам легкомысленная блогерша, которая так увлеклась съемкой очередного видео, что не замечает, как к ней стремительно приближается поезд. На рисунке Эльвины Малаткиной двое ребятишек устроили футбольный матч прямо на путях. А у Алисы Закировой такую же опасную игру затеяли любимые всеми детьми мультипликационные малыши-«смешарики».

Агата Волкова изобразила велосипедистку, которая, несмотря на красный сигнал светофора, переезжает через пути прямо перед мчащимся поездом.

Роберт Гизатуллин затронул в своей работе такую опасную тему, как «зацеперство». Подростки ради эффектного кадра и демонстрации бесстрашия залезают на крыши поездов… И это минутное ребячество всегда заканчивается очень плохо.

Конкурс проходил в несколько этапов, включавших в себя регистрацию заявок, голосование за работы на сайте «Комсомолки», подведение итогов и выявление победителей. 28 июня состоялся последний этап - награждение победителей.

Всего в конкурсе определились три победителя - по одному в каждой из трех возрастных категорий: от 5 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 16 лет.

По итогам народного голосования на сайте «Комсомольской правды» в Казани, которое проходило до 24 июня включительно, первое место в первой категории заняла работа шестилетней Эльвины Малаткиной. Она набрала 1 189 голосов.

- Очень старались, когда работали над рисунком, - говорит мама Эльвины, Гульназ. - О конкурсе мы узнали из соцсетей, потому что всегда следим за мероприятиями, которые проводит «Комсомольская правда». Сюжет выбрали для конкурса самый, как мне казалось, актуальный. Потому что надо всегда следить за детьми, буквально держать их за руку, чтобы не случилось трагедии. Потому что сами они пока плохо понимают, какая опасность их подстерегает.

Во второй возрастной категории лучшей работой стал рисунок 13-летней Анны Королевой, который набрал 1 179 голосов.

- На рисунке, который подготовила моя дочь, изображена мама с дочкой, которые вместе идут, держась за руки, к переезду, - разъясняет творческий замысел Алексей, Анин папа. - Мы хотели показать, что главное на железной дороге - это безопасность. И, видимо, нам это удалось.

Аня занимается живописью в художественной школе, посещает музыкальную школу по классу хореографии, постоянно участвует в творческих конкурсах.

Приз Анне Королевой вручили ее отцу.

А вот победитель в третьей возрастной категории, 15-летний Егор Сироткин, работа которого набрала 263 голоса, признался, что раньше вообще никогда ничего не рисовал. И по жизни далек от творчества. Увлекается спортом - играет в регби.

- Случайно получилось, - признается парень. - Мама предложила поучаствовать, я согласился. Изобразил то, что сразу пришло мне в голову, когда я прочитал тему конкурса, - ребят, которые перебрасывают мяч через пути. Честно говоря, даже не думал, что у меня что-то получится. Но получилось!

Всем победителям были вручены дипломы и памятные подарки от организаторов конкурса.

Горьковская железная дорога призывает детей и их родителей быть бдительными и соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре!