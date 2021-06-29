В Казани в комплексе мечети «Ярдэм» открылся мясной магазин

Сегодня, 29 июня, в комплексе мечети «Ярдэм» состоялось открытие мясного магазина и мясных продуктов. Доходы от продаж пойдут на нужды проектов фонда «Ярдэм» - реабилитационного центра инвалидов «Ярдэм», пансионата для детей в с. Бурбаш Балтасинского района, дома детей «Семейный очаг» в Тюлячинском районе Татарстана.

В торжественной церемонии открытия магазина приняли участие председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, президент фонда Ильгам Исмагилов, меценат Наиль Абдуллин, председатель президиума Союза общественных деятелей Татарстана Александр Даренков, вице-президент МАИБ Хайдар Камалетдинов, фермер из деревни Шыгырдан Чувашии Азат Пазюков, а также реабилитанты и подопечные фонда «Ярдэм».

Данный проект окажет содействие в расширении социальных программ фонда «Ярдэм», выразил уверенность председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов.

- Благотворительные проекты фонда «Ярдэм», как и любые социальные программы, требуют значительных вложений. Поэтому в дальнейшем мусульманским организациям необходимо развивать социальный бизнес для реализации благотворительных проектов, - отметил Илдар хазрат Баязитов.

Имам-хатиб мечети «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов выразил огромную благодарность меценату Наилю Абдуллину за оказанную помощь в открытии магазина. Как отметил ведущий мероприятия шоумен и общественный деятель Гамиль Нур, фонд «Ярдэм» возрождает татарские традиции меценатства, вакуфного имущества и системы махалли.

Отметим, в халяльном магазине комплекса «Ярдэм» можно будет купить продукты всех видов, в том числе свежее мясо, мясные и молочные изделия, мед и прочее. Мясо и колбасы поставляются из фермерского хозяйства Шыгырдана, продукция которого давно известна своим качеством. Рядом с магазином открылось и летнее кафе, которое появилось также благодаря меценату фонда Наилю Абдуллину.