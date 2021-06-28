Стало известно, когда из Татарстана уйдет аномальная жара

В итоге днем температура воздуха будет в пределах от +23 до +28 градусов. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В прошедшие выходные погода в республике формировалась под влиянием обширного и малоподвижного антициклона - сохранялась аномально-жаркая погода. Во вторник, 29 июня, ситуация существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Но, по сути, должно стать еще жарче – местами до +37 градусов. Правда, обещаются дождь, гроза с усилением ветра до 23 м/с и град.

А вот 30 и 1 июля, аномальная жара начнет потихоньку спадать. Все так же прогнозируются дожди, грозы с сильным ветром и град, но при этом в среду днем будет максимум +34, а в четверг – от +26 до +31 градуса.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 2 июля, и в субботу, 3 июля, неустойчивая погода в регионе сохранится. Местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха понизится – днем максимум ожидается от +23 до +28.

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