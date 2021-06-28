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Происшествия28 июня 2021 15:05

В День молодежи-2021 в Казани парням не дали покурить в автобусе, и они устроили драку

Пассажиры вытолкали дебоширов на улицу, а те в ответ кинули камень
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Пассажиры было вытолкали дерущихся на улицу, но автобус дальше уже не поехал.

Пассажиры было вытолкали дерущихся на улицу, но автобус дальше уже не поехал.

Фото: скриншот с видео

Вечер 27 июня в Казани во время празднования Дня молодежи 2021 выдался жарким. И речь не только о температуре воздуха – более +30 градусов, но и о страстях, которые кипели в автобусе маршрута №46.

По словам очевидцев, на Горьковском шоссе в салон общественного транспорта зашла компания из пяти молодых людей. Видимо в свой праздник они посчитали, что им все можно. Но в отличие от Дня ВДВ они не стали купаться в фонтанах, а решили, а именно, один из них, покурить прямо в автобусе.

И в без того душном из-за жары салоне этот поступок возмутил одного из пассажиров. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Другие пассажиры и кондуктор до последнего пытались дистанцироваться от конфликта. Но в какой-то момент и им эта потасовка надоела. Пассажиры вытолкали всех дебоширов на улицу. Но те решили, видимо, отомстить и закидали автобус камнями и разбили одно из стекол. Транспорт дальше не мог везти людей, всем пассажирам пришлось выйти.

В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана произошедшее «Комсомолке» комментировать не стали, сказав, что ущерб причиненный автобус все еще подсчитвается и отправили за всей информацией в полицию города. Там, в свою очередь, сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Один из дебоширов разбил камнем стекло автобуса. Размер ущерба подсчитывается.

Один из дебоширов разбил камнем стекло автобуса. Размер ущерба подсчитывается.

Фото: скриншот с видео

- Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего между пассажирами общественного транспорта. В отдел полиции «Зареченский» поступило заявление от транспортной компании. В настоящее время проводятся проверка, - сообщили «Комсомолке» в УМВД Казани.

Там заверили, что по итогам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение - возбуждать по данному факту дело или не возбуждать.

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