Самый жаркий июнь за последние 40 лет: сколько еще терпеть "адское пекло"

Небольшое послабление от беспощадной жары в виде +29 градусов ожидается на 29 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномальная жара, установившаяся в Татарстане в последний месяц, явилась результатом антициклона. Такого в регионе не было 40 лет: рекордно высокие температуры в первый месяц лета наблюдались в далеком 1981 году. Об этом рассказал профессор Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба университета.

Антициклон, охвативший всю Европейскую часть России, оказался стационарным и блокирующим. Днем температура воздуха достигает 34 градусов, что на 8-9 градусов выше нормы. По словам профессора КФУ, осадков тоже выпадает мало: за июнь – всего 20 миллиметров, вместо 63 по норме.

Юрий Переведенцев объяснил, что погода формируется из трех составляющих – радиация, подстилающая поверхность и циркуляция. Все три фактора сейчас работают на жару. После недавнего дня летнего солнцестояния солнце находится высоко, а значит и радиация очень сильная. Земля и вода как подстилающая поверхность очень прогреты. Почва нагревается до 62 градусов, а асфальт раскален так, что по нему не советуют и собак выгуливать.

Блокирующий антициклон влияет и на циркуляцию воздуха: другие воздушные массы вместе с циклонами он просто не пропускает на свою территорию. Вместе с тем, жаркая погода чревата ураганами, смерчами, сильными ливнями, грозами или даже градом.

Сегодня, 27 июня, по прогнозу Гидрометцентра России, максимальная температура зафиксируется в отметке 33 градуса выше нуля. 28 июня будет +34 градуса. Небольшое послабление от беспощадной жары в виде +29 градусов ожидается на 29 июня. В последний день июня будет примерно +31 градус тепла.

Насчет июля ясности пока нет. Однако эксперт отметил, что предпосылки продолжения экстремальной жары все же имеются.