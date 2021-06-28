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Общество28 июня 2021 11:35

Диллерская сеть марки “ГАЗ” объявила о старте предзаказа на автомобиль “ГАЗель NN”

Презентация нового автомобиля состоялась одновременно во многих городах России
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Дилерская сеть марки ГАЗ начала прием заказов на коммерческий автомобиль нового поколения “Газель NN”. В Казани презентация новой модели состоялась 24 июня на площадке официального дилера ГАЗ “Авторитэйл”, а ее продажи начнутся ровно через два месяца - 24 августа.

- Это не просто новый автомобиль. Это новая линейка продукции Горьковского автомобильного завода и всей группы “ГАЗ”. Третье поколение автомобиля - результат совместной работы команды инженеров, конструкторов и технологов, - отметил на презентации в Казани директор по операционной деятельности автомобильного завода “ГАЗ” Эдуард Самылин.

Так, по его словам, автомобиль имеет три основных отличия: эргономика, безопасность и конъюнктурное направление.

Уделив большое внимание эргономике, отметил Самылин, полностью переделан интерьер и экстерьер. Во-первых, для водителя создано более комфортное место - подрессорное сиденье оснащено 18-ю направлениями регулировок и позволяет индивидуально подстраивать сиденье в различных плоскостях, а спинка сиденья оснащена удобным поясничным подпором. В базовую комплектацию автомобиля входит и новая мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и принципиально новым интерфейсом, а измененные дверные карты не только стали более удобными для езды, но и позволили улучшить качество звучания музыки в салоне. Приборная панель имеет разъемы USB, ниши для пластиковых карт, стаканов и бутылок с водой, места для размещения карт тахографов. Здесь же появилось штатное место крепления смартфонов и планшетов, охлаждаемый и запираемый нижний вещевой ящик. Спинка пассажирского сидения откидывается и выполняет функцию столика, а под пассажирским сиденьем появилось просторное пространство для хранения вещей.

Конструкторские изменения и технологические новации позволили повысить безопасность автомобиля и предупреждать переутомляемость водителя. Теперь в “ГАЗель” установлена 6-ступенчатая коробка передач, задний мост типа «Спайсер», тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах, а электромеханический стояночный тормоз – не только более эффективен, но и увеличивает свободное пространство в кабине водителя. В базовую комплектацию NN входит система ярких и мощных светодиодных фар. Высокую управляемость и устойчивость машины обеспечат такие цифровые помощники как электронная система динамической стабилизации, система помощи при экстренном торможении, система электронного распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной системой, система помощи при трогании на подъем. Дополнительно повысить безопасность позволят такие допопции как системы контроля слепых зон и парктроники.

Как отметил на презентации директор по планированию и операционной деятельности Группы компаний “Современные транспортные Технологии” Андрей Запевалов, автомобиль “ГАЗель NN” стал целым этапом инновационного развития, связанным не только с совершенствованием технологий процессов производства, но и развития новых сервисов, позволяющих выстроить систему управления для решения транспортных задач.

- Здесь реализована современная электронная архитектура, выстроены новые сервисы, позволяющие интеллектуально управлять процессом как водителем, так и владельцем автопарка и бизнеса, - подчеркнул Запевалов.

Так, например, реализована телематическая система Gaz Connect, позволяющая в удаленном режиме контролировать сливы топлива, стиль вождения водителя, внеплановые простои автомобиля.

- Все это позволит более эффективно управлять бизнесом, - резюмировал он.

Как отмечают в компании, владельцы автомобиля «ГАЗель NN», получают доступ к экосистеме сервисов, которую развивают компания-дистрибьютор и региональные дилерские центры. Это в том числе и персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance; комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance; система долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime. Оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

Сейчас к бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места.

БИЗНЕС-ПРЕСС