«Нашим детям должны быть под силу любые направления»: В Чувашии обсудили, как помочь ребенку реализовать свой потенциал

Почему выпускники школ Чувашии все чаще задумываются об учебе в иногородних вузах? Есть ли шанс изменить эту ситуацию и как заинтересовать подростков остаться жить и учиться на территории родной республики? Эти и многие другие вопросы обсудили участники стратегической сессии «Путевка в жизнь ребенка. Лучшие практики и перспективы в Чувашии».

Проблема отъезда перспективных выпускников действительно стоит остро. Особенно речь о ребятах, сдавших ЕГЭ на 250 баллов и выше. Однако пути решения проблемы есть. Их озвучила вице-премьер Чувашии - министр образования республики Алла Салаева. Главное - заинтересовать ребенка с самого детства.

По ее словам, призыв уделить особое внимание молодежи прозвучал в выступлении Президента РФ Владимира Путина. Глава государства заявил, что в ближайшее время будет запущена федеральная программа поддержки молодежной занятости. Чувашия одной из первых в стране приступила к реализации программы.

- Встать рядом с ребенком, провести его с самого младшего образовательного звена до профессии, призвания - ключевой вектор развития системы образования. О чем можно говорить уже сейчас? Получать информацию о самых востребованных профессиях дети будут уже в школе: работаем над открытием профильных классов. Это и станет той самой основой, с помощью которой ребенок начнет развитие успешной карьеры в любимой профессии, - заявила Салаева.

В ПРИОРИТЕТЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ И IT-КЛАСТЕРЫ

Глава города Чебоксары Алексей Ладыков отметил, что стоит отталкиваться от цифр. Так, например, он предложил уделить внимание развитию электротехнического кластера и IT-сферы. Именно предприятия, работающие в данных направлениях, составляют наибольшую долю в валовом продукте города. Достаточно сказать, что в Чебоксарах производится 40% рынка российской релейной защиты. Объем реализации продукции будет расти, а следовательно, появятся новые рабочие места.

- На примере развития электрокластера начинаем продвигать бренд «Релейщик - это круто». Кроме того, мы уже повысили квоты на бюджетные места факультетов релейной защиты и IT на 13%. 70% школ города заключили соглашения с предприятиями электрокластера, посещение предприятий школьниками заметно выросло. Приступили к реализации республиканского проекта «Педагог на производство», и уже более 100 учителей посетили предприятия, - отметил Ладыков.

ПОЛУЧАТЬ ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ МОЖНО И В ЧУВАШИИ

По мнению заместителя гендиректора компании «Кейсистемс» Сергея Сергеева, чтобы удержать перспективного выпускника в Чувашии, ему надо предлагать «карьерный контракт». В нем должны быть прописаны перспективы на годы вперед - это и обучение, и гарантированная работа, и карьерный рост, и, естественно, рост зарплаты.

- По данным компании, 70% выпускников намерены переехать в другие регионы после получения диплома, чтобы к 30 годам получать 100 тысяч рублей в месяц, а у нас сейчас средняя зарплата разработчиков 120 тысяч, то есть эти деньги можно получать не только в мегаполисах, но и у нас в Чувашии, - рассказал Сергеев.

«БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ БЫЛО ЖЕЛАНИЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В ЧУВАШИИ»

Подводя итоги сессии, глава Республики Чувашия Олег Николаев отметил, что совместно с вузами, ссузами, администрациями районов и городов необходимо проработать целевую программу подготовки молодых специалистов, предусмотреть все необходимые механизмы стимулирования.

- Необходимо создать такие условия, чтобы каждый ребенок мог реализовывать свои способности, расти образованным, обладающим различными компетенциями и конкурентоспособным. И, конечно же, правительство республики продолжит делать всё для того, чтобы у детей была возможность и желание реализовывать свои способности и компетенции на территории Чувашии - производить конкурентоспособную продукцию, открывать новые производства и создавать рабочие места. Нашим детям должны быть под силу любые направления, - заявил глава республики Олег Николаев..