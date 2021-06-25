Почти на всех площадках праздник будет проходить с 10.00 до 16.00 ориентировочно. Фото: Рамиль ГАЛИ

Сабантуй в Казани 26 июня 2021 пришелся на субботу. Праздник отметят с соблюдением антиковидных мер на пяти городских площадках. «Комсомолка» публикует подробную программу мероприятий.

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА

Главной площадкой Сабантуя – 2021 в Казани традиционно станет майдан в Березовой роще поселка Мирный. Начнется праздник в 10.00.

Там в театрализованном прологе выступят лучшие танцевальные и вокальные коллективы Татарстана, а также звезды татарской эстрады. Это, в том числе, Ришат Тухватуллин, Данир Сабиров, Салават и Гузэлем Миннихановы, группа «Казан егетлэре».

Как и на других площадках, здесь можно будет принять участие в национальных конкурсах и играх. Среди них рывок гири, лазание на столб, распиливание бревна, бой горшков, бег с коромыслами, бег с яйцом в ложке, поиск монеты в плошке с катыком и перетягивание каната. Кроме того, в Мирном пройдут соревнования по силовому экстриму. Состоятся состязания и лучших батыров в борьбе на поясах – курэш. На площадке также будут работать национальные подворья. Продлится праздник в Березовой роще до 16.00. К этому времени Сабантуй должны закончить отмечать и на других казанских площадках.

Как добраться и за сколько:

Для желающих отметить Сабантуй – 2021 в Березовой роще поселка Мирный организуют специальные автобусы. Они будут отправляться от четырех остановок:

- «Станция «Метро пр.Победы».

- «10 микрорайон».

- «Концертный зал филармонии» на улице Павлюхина.

- «Улица Глазунова» (Теплоконтроль).

Автобусы выйдут на праздничный маршрут с 8.00. Оплата проезда будет осуществляться по обычному внутригородскому тарифу.

Также, до главного майдана праздника можно будет добраться и на электричке с ж/д станции Казань-1.

Время отправления до Березовой рощи:

- в 7.40.

- в 9.40.

- в 12.25.

Время отправления в Казань:

- в 11.45.

- в 14.02.

- в 17.31.

Время в пути составит 10 минут, стоимость проезда – 24 рубля.

ДЕРБЫШКИ

Сабантуй в Казани 26 июня 2021 - в Дербышках пришедшие на праздник также смогут окунуться в атмосферу народных игр на площадке «Игры народов Поволжья». Организаторы обещают провести там розыгрыш призов.

Для ознакомления с работой ремесленников там создадут тематическую зону «Город мастеров». Хедлайнером праздничного концерта в Дербышках станет звезда татарской эстрады Гузель Уразова.

Как добраться:

До Березовой рощи поселка Дербышки можно будет добраться на бесплатном шаттле, который будет отъезжать:

- от парковки АО «Казанькомпрессормаш» (ул.Халитова, 1);

- от парковки ТЦ «Мега» (пр.Победы, 141);

- от парковки «Ак Барс Арена» (пр.Х.Ямашева, 115а).

ОЗЕРО ЛЕБЯЖЬЕ

В лесопарковой зоне озера Лебяжье так же будут работать народные подворья и пройдут спортивные состязания, запланировано и выступление артистов татарской эстрады. В программе – конкурсы, ярмарка изделий национальной кухни, интерактивные развлечения и концертная программа в формате народного караоке на большом экране.

Как добраться:

До лесопарковой зоны озера Лебяжье можно будет доехать на бесплатных автобусах, которые будут отправляться от универмага «Мегастрой» на Горьковском шоссе.

КАЗАНСКИЙ ИППОДРОМ

Сабантуй в Казани 26 июня 2021 – это не только перетягивание каната и борьба на поясах, но и конные скачки. Они традиционно пройдут на городском ипподроме. Всего запланировано 12 заездов, в том числе и с участием породистых скакунов. Соревнования будут сопровождаться концертной программой. Начало скачек намечено на 14.00. Отметим, что в этот день среди гостей Казанского ипподрома разыграют призы в рамках праздничной лотерее.

ЭКСТРИМ-ПАРК «УРАМ»

В экстрим-парке «Урам» 26 июня пойдет молодежный фестиваль «Яна Сабантуй». Там к празднику организуют несколько зон: основная сцена, соревнования по экстремальным видам спорта, мастер-классы, хореографический спектакль, фудкорт, детская площадка и фотозона.

В парке, в том числе, пройдет чемпионат по поеданию треугольников – татарской национальной выпечки эчпочмак и покажут новую версию сказки «Су Анасы». На сцене выступят «Усал», K-Ru и Ilgiz. Хедлайнером же концерта станет хип-хоп-дуэт «Аигел». Начало праздника запланировано на 17.00.

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Так, как торжества на всех площадках будут проводится с соблюдением анктиковидных мер, пришедшим туда нужно взять с собой и носить медицинские маски. На входе будет осуществляться термометрия, а трибуны будут заполняться лишь на 50%. Поэтому на праздник лучше следует прибыть заранее.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

26 июня в день проведения Сабантуя -2021 в Казани поменяют организацию дорожного движения. Так, с 5.00 до 17.00 на дороге от Лесного городка до Фермского шоссе создадут одностороннее движение.

В свою очередь, для удобства жителей ЖК «Лесной городок» двустороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено. В этот же период будет организовано одностороннее движение и в Дербышках от улицы Мира до улицы Солидарности.

ПОГОДА

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем 26 июня в Казани ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с. Температура воздуха будет в пределах от +32 до +34 градусов.