«Собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику»: в Ульяновской области из семьи пришлось забрать сразу пятерых детей

Малолетние дети, предоставленные сами себе, голодали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский омбудсмен Ульяновской области Екатерины Сморода лично совершила комиссионный выезд в одну из местных квартир. Там, по сообщениям очевидцев, в страшных условиях находятся пять малолетних детей и за ними никто не присматривает.

На месте информация подтвердилась. Комиссия с Екатериной Смородой нашла тех самых детей – самому младшему всего 1,5 месяца, а самому старшему пять лет.

- Голодные, собирающие крохи хлеба малыши метались по подоконнику, старшие пытались качать младенца на руках, падали вместе с ним, - ужаснулась детский омбудсмен Ульяновской области.

Матери детей в тот момент не было дома. При осмотре квартиры был установлено, что там для детей даже не хватает мест, где они хотя бы могли поспать. Не нашли проверяющие в жилье ни одежды для малышей, ни игрушек, ни предметов ухода за самым младшим из них.

- Данная семья уже несколько лет состоит на учете, как неблагополучная, - сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Ульяновской области.

В итоге на месте было принято спасти детей, изъяв их из этой семьи. Сейчас часть из них находится в больнице, а другая част в социально - реабилитационном центре. Вопрос о лишении их матери родительских прав будут решать в суде.

По отношению к родителю, недобросовестно исполняющему обязанности, вопрос будет решаться в судебных органах с учетом того, что семья уже несколько лет состоит на учете.

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