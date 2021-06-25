Стали известны победители конкурса «Комсомолки» - Нарисуй безопасность на железной дороге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Газета «Комсомольская правда» в Казни и Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» подвели итоги конкурса детских рисунков на тему «Безопасность на железнодорожном транспорте». Авторы лучших рисунков получат призы от ГЖД.

Работы на тему Правил безопасности на железной дороге принимались с 17 мая по 23 июня от детей в возрасте от 5 до 16 лет из Татарстана, Марий Эл и Чувашии.

Победители определялись в трех возрастных категориях:

- от 5 до 9 лет;

- от 10 до 13 лет;

- от 14 до 16 лет.

По итогам народного голосования на сайте «Комсомольской правды» в Казани, которое проходило до 24 июня включительно, первое место в первой категории заняла работа шестилетней Эльвины Малаткиной. Она набрала 1 189 голосов.

Во второй возрастной категории лучшей работой стал рисунок 13-летней Анны Королевой, который набрал 1 179 голосов

В третьей возрастной категории победил 15-летний Егор Сироткин. Его работа набрала 263 голоса.

Награждение победителей конкурса состоится 28 июня.