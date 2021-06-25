День молодежи - 2021 27 июня в Казани: Полная программа мероприятий

Мероприятия пройдут на шести площадках города: экстрим-парк «УРАМ», Набережная озера Кабан, ПКиО имени Горького, парк «Черное озеро», Горкинско-Ометьевский лес и «Ак Барс Арена». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году День молодежи, 27 июня, в Казани отметят масштабно. Главным организатором праздника выступит министерство по делам молодежи Татарстана, которое организует фестиваль под открытым небом на шести площадках города: экстрим-парк «УРАМ», Набережная озера Кабан, парк им. Горького, парк «Черное озеро», Горкинско-Ометьевский лес и «Ак Барс Арена».

Экстрим-парк «УРАМ»

В День молодежи - 2021 в Казани территория парка станет главной площадкой праздника. В программе фестиваля спортивные, музыкальные и образовательные мероприятия.

12:00-15:00: Футбольный турнир «Коробка».

12:00-20:00: Лекторий от программы развития креативных индустрий RE’ACTOR. Расскажут о продвижении личного бренда в социальных сетях, бизнесе и музыке.

13:00-18:00: Кастом-площадка. Художники будут создавать уникальные рисунки на одежде, обуви, аксессуарах или оборудовании.

13:00-18:00: DROP CONTEST —спортсмены на BMX и самоката будут показывать трюки под музыку.

13:00-18:00: Соревнования по памп-треку в дисциплинах BMX, МТБ и скейтборд. Соревнования пройдут по системе турнирной сетки: задача велосипедистов проехать трассу как можно быстрее, оценивается скорость прохождения.

14:00-22:00: Танцевальная площадка JAMУPAMA FEST. На ней пройдут баттлы по трем номинациям: хип-хоп, брейкинг, дэнсхолл.

15:00-22:00: Музыкальная сцена. Выступят молодые исполнители, среди которых участники татарстанской программы поддержки творческих людей RE’ACTOR. Хедлайнерами музыкальной части станут МС Сенечка и ЛАУД.

15:00-22:00: BOWL BATTLE — соревнования в бетонном пуле среди скейтеров и BMX-райдеров, где задача участников показать свои умения в выполнении спортивных и экстремальных трюков.

17:00-18:00: Показательные выступления федеральных спортсменов в air -парке.

Парк имени Горького

Мероприятия в парке планируются с 11:00 до 17:00. Там пройдет семейный пикник с детскими зонами активности и мастер-классами, фотосессиями, выступлениями диджеев и музыкальных групп, лекторием о психологии для молодых родителей. Там же будет организован и маркет, где дети и семьи смогут продавать еду и сувениры.

Также в парке имени Горького проведут встречу для молодых мам и пап и расскажут о том, как бороться с родительским выгоранием. Лекцию проведут психологи и детские эксперты.

Кроме того, запланированы показы молодежных полнометражных и короткометражных кинофильмов, модные форматы современного киновысказывания, лекции о тенденциях кино и творческие встречи.

Парк «Черное озеро»

На этой площадке ждут подростков и их родителей. Для них целый день будет работать маркет вакансий «Работа молодым», книжная ярмарка, шелкографическая мастерская, фестиваль разумного потребления «КультТорг» и образовательный лекторий «Новая смена».

Так, для подростков лекции о половом просвещении, буллинге и психологии прочитают ученые и научные сотрудники.

В 14:00 пройдет лекция «Кибербуллинг: мифы, реакции, последствия» от кандидата психологических наук и научного сотрудника Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ Александры Бочавер.

В 15:30 лекция «Современный подросток: возрастание и взросление в эпоху перемен» от психолога-консультанат, медиааналитика и младшего научного сотрудника Школы антропологии будущего Института общественных наук РАНХиГС Олег Валуев.

В 17:00 пройдет лекция «Российский секспросвет: он как бы есть, но его как бы нет», на которой расскажут о сексуальном образовании и его мифах. Спикер – врач-психотерапевт и сексолог Амина Назаралиева. Вход на мероприятие от 16 лет.

В 18:30 на лекции «Молодость с точки зрения нейронауки: почему так трудно быть юными и как знания о мозге могут помочь» расскажут, как работает, чувствует, учится и общается мозг во время взросления. Спикер — научная журналистка, авторка книги о мозге Homo Mutabilis и ведущая телеграм-канала об осознанности «Настигло» Настя Травкина.

Кроме того, в парке «Черное озеро» для подростков проведут лекцию о том, как стать популярным в TikTok и расскажут о трендах современных медиа. Также планируется выступление Республиканской лиги КВН «Юниор».

Набережная озера Кабан

С 17.00 до 20.00 на территории набережной пройдет Летний поэтический слэм – творческое соревнование, во время которого молодые поэты и писатели со всего Поволжья читают авторские стихотворения. С помощью голосования всех присутствующих на слэме зрителей определяются победители, один из которых получит возможность снять видео-арт по своему творчеству.

Мероприятие впервые пройдет под открытым небом, поэтому вход будет свободным и не будет иметь ограничений по количеству зрителей.

Также для присутствующих выступит Захар Зорькин, поэт, финалист и серебряный призер шоу «Суперстихи» на ТНТ Music. Он проведет лекцию на тему: «Что такое перфоманс и с чем его едят».

«Ак Барс Арена»

На территории спортивного комплекса пройдет музыкальная часть праздника молодежи. С 12:00 до 22:00 на главной сцене выступят творческие коллективы в рамках музыкального фестиваля «ВОЛГА-ВОЛГА». Параллельно пройдет выставка спортивных и ретро автомобилей и байк-шоу.

Горкинско-Ометьевский лес

На вечеринку перед Днем молодежи приглашают уже завтра, 26 июня. В Горкинско-Ометьевском лесу можно будет потанцевать под популярную музыку и посмотреть инсталляции современного искусства.