В Татарстане дети в летнем лагере отравились, выпив для веселья антисептик

Сейчас состояние детей удовлетворительное, оно не вызывает у врачей опасений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пестречинском районе Татарстана в летнем лагере «Чайка» антисептиком отравились шестеро детей – четыре мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 13 лет.

По предварительным данным, ребята ради веселья решили выпить дезинфицирующую жидкость, которой можно использовать только для рук в рамках коронавирусной профилактики. Разбавили водой и приняли внутрь. После этого дети начали странно себя вести, что заметили сотрудники лагеря.

Лагерь "Чайка" расположен в Пестречинском районе Татарстана. Фото: прокуратура Татарстана

Взрослые тут же вызывали скорую и школьников увезли в местную больницу. Там им, среди всего прочего, промыли желудок. Как оказалось, детям повезло – дело могло закончится и кое-чем похуже, чем просто отравление. Дело в том, что в составе антисептика, который они выпили, имеется метиловый спирт. Сейчас состояние детей удовлетворительное, оно не вызывает у врачей опасений.

Дети разбавили антисептик водой и выпили. Фото: прокуратура Татарстана

В обстоятельствах произошедшего в лагере «Чайка» сейчас разбирается прокуратура, проводится соответствующая проверка.

- По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

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