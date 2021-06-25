В Татарстане дети в летнем лагере отравились, выпив для веселья антисептик

Сейчас состояние детей удовлетворительное, оно не вызывает у врачей опасений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пестречинском районе Татарстана в летнем лагере «Чайка» антисептиком отравились шестеро детей – четыре мальчика и две девочки в возрасте от 10 до 13 лет.
По предварительным данным, ребята ради веселья решили выпить дезинфицирующую жидкость, которой можно использовать только для рук в рамках коронавирусной профилактики. Разбавили водой и приняли внутрь. После этого дети начали странно себя вести, что заметили сотрудники лагеря.
Лагерь "Чайка" расположен в Пестречинском районе Татарстана.
Фото: прокуратура Татарстана
Взрослые тут же вызывали скорую и школьников увезли в местную больницу. Там им, среди всего прочего, промыли желудок. Как оказалось, детям повезло – дело могло закончится и кое-чем похуже, чем просто отравление. Дело в том, что в составе антисептика, который они выпили, имеется метиловый спирт. Сейчас состояние детей удовлетворительное, оно не вызывает у врачей опасений.
Дети разбавили антисептик водой и выпили.
Фото: прокуратура Татарстана
В обстоятельствах произошедшего в лагере «Чайка» сейчас разбирается прокуратура, проводится соответствующая проверка.
- По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Татарстане восьмиклассник на автомобиле ВАЗ-2105 поехал за подростком и сбил его
13-летний водитель скрылся с места ДТП, но полицейские его все же нашли (подробности)