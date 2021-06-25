«Новые люди» выдвинут Эльзу Кузьмину на выборы в Госдуму от Чувашии

Эльза Кузьмина сейчас Рубиновый Директор в успешной косметической компании Faberlic. Ее офисы работают на всей территории Чувашской Республики и Марий Эл.

Она любит свое дело, которым занимается более 20 лет.

- Моя работа связана с красотой, преображением, общением с людьми, она наполняет меня положительными эмоциями. Они в свою очередь позволяют чувствовать уверенность в завтрашнем дне, – рассказывает Эльза. Сейчас она одновременно бизнес-леди, жена, мама и дочь. Вместе с мужем воспитывают двоих сыновей-школьников.

Эльза неравнодушный человек. Она всегда помогает людям, делится знаниями и жизненным опытом. Её принцип – делать жизнь вокруг себя лучше. Поэтому сейчас решила заняться политикой.

- Почему партия «Новые люди»? Потому что у них есть четкий план и реальная стратегия по дальнейшему развитию России. Особенно регионов. Мне близки по духу сторонники «Новых людей». Это мои единомышленники. Многие из них востребованные профессионалы, организаторы социальных проектов, волонтеры. Они обычные люди, которым не все равно, как и чем живут такие же простые люди в нашей стране. Я с ними, – отметила сторонница партии «Новые люди».

Эльза коренная жительница Чувашии. Родилась и выросла в городе Канаш. Она никогда не уезжала из Чувашии в поисках лучшей жизни. И не планирует.

- Люблю свою землю и родной язык всем сердцем. Желаю своей семье, своим детям, знакомым и всем землякам хорошей стабильной жизни с достойными зарплатами и социальными гарантиями, – добавила Эльза Кузьмина.

Окружение Эльзы знают ее как ответственного, порядочного и целеустремленного человека. Поэтому и идут за ней.

- Мне небезразлична судьба родного региона. Здесь живу я и моя семья. Поэтому я уверена, что меня и партию «Новые люди», поддержат жители нашей Республики. Нам нужно развивать нашу родную землю. И я знаю, как сделать жизнь в Чувашии лучше, – подчеркнула сторонница «Новых людей».

По ее словам, Россия держится на регионах.

- Я полностью согласна с лидером «Новых людей» Алексеем Нечаевым. Почти 80% налогов, которые собирают, в регионах, уходят в федеральный бюджет. Но деньги, заработанные в Чувашии, должны в ней же и оставаться. Только от нас зависит наше будущее. Нужно быть неравнодушными и участвовать в развитии регионов. От этого выиграют все. Поэтому на выборы в Госдуму я пойду вместе с «Новыми людьми». Наступило время, чтобы в политику пришли новые люди, которые действительно могут сделать наш регион лучше, – подытожила Эльза Кузьмина.