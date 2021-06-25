Даешь современному образу жизни современные перекусы!

Работа с утра до ночи, вечные дедлайны, встречи, знакомства, мероприятия, совещания, мимолетный сон, перекусы бутербродами и кофе на ходу… Знакомая ситуация? Думаю, да.

Я, как и многие в современном мире, очень много работаю. У меня часто не хватает времени просто пообедать или поужинать, не говоря уже о полезных продуктах в рационе и употреблении фруктов или овощей. Здоровье остается на втором плане.

Недавно я решила взяться за свою проблему и найти ей решение: чтобы еда была всегда под рукой, удобной, быстрой и максимально полезной или хотя бы безвредной. Пошла в магазин, стала изучать ассортимент полезных снеков и увидела на полке фруктовые чипсы. Подумала: «Разве чипсы могут быть не жирными, не солеными и одновременно полезными?» Оказалось, что да.

Мне понравилась яркая упаковка, приятная цена и удобный размер пакетика. Изучаю дальше. Этикетка фруктовых чипсов Newton* гласит: 100% без сахара, без ГМО, без консервантов, без добавок. Это настоящее открытие для меня. Думаю, и для многих читателей. Ведь, кроме самих фруктов и овощей, здесь ничего нет. Эти чипсы даже не обжаривают.

В продукте содержатся такие полезные вещества, как фруктоза, глюкоза, клетчатка, яблочная кислота, железо, пектин. А ведь такой состав продукта, как известно, помогает вывести вредные вещества из организма, уменьшает риск закупорки сосудов, укрепляет иммунную систему и помогает поддержать оптимальный уровень сахара в крови.

Покупаю несколько разных пакетиков с чипсами и пробую. На вкус эти ультратонкие фруктовые ломтики сладковаты, с небольшой приятной кислинкой и характерным для чипсов хрустом. Как выяснилось потом, в линейке вкусов этого производителя есть чипсы из яблока, груши, ананаса, апельсина, кокоса, дыни и даже из кабачка, чему я очень удивилась и несказанно обрадовалась. Теперь я точно знаю, чем могу перекусить в офисе, на отдыхе, что взять с собой в командировку и просто для просмотра фильма. Обрадовалась и за моих друзей - веганов и сыроедов.

Мне стала очень интересна тема экопродуктов. Я практически «подсела» на нее. Узнала, что фруктовые чипсы Newton можно приобрести не только в магазинах, но и на маркетплейсах KazanExpress, Ozon, Wildberries. Качество фруктовых чипсов подтверждено дипломами лауреата Международного конкурса «Лучший органический продукт» в рамках международных выставок «Продэкспо-2020» и «Продэкспо-2021». И таких дипломов у производителя хрустящего экопродукта - ООО «Машберри гурмэ продактс», великое множество. В каких бы выставках международного формата компания ни участвовала, везде отмечалась инновационность ее продукта, экологичность и полезность для ведения здорового образа жизни. И это экспертное признание совершенно заслужено: для производства фруктовых чипсов Newton используются только тщательно отобранные плоды, собранные на пике своей зрелости в экологически чистых регионах. В Республике Татарстан компания включена в престижный каталог «Made in Tatarstan».

Кстати, тренд на здоровое питание и правильный перекус захватил западные страны, а в России только еще набирает обороты. Но я уже в тренде.

Сайт Newton

* «Ньютон» (от англ. «Новая мода»)