День молодежи 2021 в Набережных Челнах: полная программа праздника

Звездным подарком для молодёжи Челнов станет выступление NILETTO. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День молодежи 2021 в Набережных Челнах отметят с размахом. Праздник состоится 26 июня на территории от проспекта Чулман по проспекту Хасана Туфана до Майдана парка «Прибрежный». Для челнинцев и гостей города подготовили насыщенную и развлекательную программу. О подробностях мероприятия рассказал начальник управления по делам молодежи Айзат Махмутов.

С 14:00 начнут работать интерактивные площадки. Среди новшеств - K-pop - масштабный фестиваль корейской культуры, стремительно набирающий обороты на протяжении последних лет.

- К нам накануне с Южной Кореи прилетит Альбина Сэм - автор фестиваля, она будет оценивать фестиваль. Ребята будут танцевать под клипы корейских фильмов. Это сейчас очень популярно в мире, стране, городе. Более пяти тысяч юных челнинцев увлекаются данными видами танцев. На фестиваль прилетят ребята из Москвы, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, - поделился Айзат Махмутов.

Музыкальный фестиваль Open Air соберет молодежь, увлеченную музыкально-инструментальным творчеством. Они исполнят известные хиты,а также песни и музыку собственного сочинения на барабанах, бас-гитарах, клавишных и других музыкальных инструментах.

Пройти профтестрование, собрать двигатель, покрасить кабину автомобиля и многое другое можно будет на площадке работающей молодежи «ПрофФест» или «Работай в Челнах!». Также участники смогут испытать себя и выполнить такие интерактивные задания как подбор гаек и болтов, в мастер-классах по гончарному мастерству, проверить свои водительские навыки на автотренажере. Свои площадки представят более 20 предприятий города.

С 17:00 зрителей ждет концертная программа: хорошую музыку и праздничное настроение обеспечат молодежные коллективы – победители творческих конкурсов и фестивалей, проектов «Голос Челнов 2.0», финалисты фестивалей «Созвездие-Йолдызлык» и «Студенческая весна», продюсерского центра «Планка мьюзик», вокальной студии «Гран при» и другие.

Впервые на Дне молодежи гости смогут увидеть мотофристайл. Акробатические трюки на мотоциклах покажут участники крупнейших российских и международных экстрим-эвентов – команда Mad Men. Основатель команды: Павел Антонов, чемпион России в дисциплине best whip, победитель международных соревнований, чемпион Red Bull kolesnikov factory, участник крупнейших фестивалей и соревнований. Роман Карымов: мастер спорта по мотокроссу, участник международных соревнований по мотофристайлу, Александр Кудрявцев – топ-5 чемпионата России по мотофристайлу, участник крупных российских эвентов, каскадёр в кино, Михаил Брюхов, участник чемпионата мира по мотокроссу, участник Red Bull kolesnikov factory.

После экстремального шоу на байках пройдет фестиваль KOSMO-Dance на кубок Дня молодежи-2021: здесь команды-участники представят танцевальные связки по таким современным направлениям, как vogue, hip-hop, зумба, house и рок-н-ролл. Команда-победитель фестиваля получает кубок и будет награждена ценными призами.

Состоится и традиционный фестиваль автозвука, в котором примут участие 50-60 автомобилей из города Набережные Челны и близлежащих городов. Традиционно соревнования по автозвуку проходят в несколько этапов: FSQ (Fast Sound Quality), после этого начинаются соревнования по максимальному звуковому давлению в автомобилях (SPL), а заканчивается мероприятие торжественным награждением.

На площадке соревнований по картингу выступят участники этапа Чемпионата и Первенства Республики Татарстан по картингу. Челнинцы смогут наблюдать за выступлениями картингов KZ2, Ротакс Макс, Ротакс Макс-Юниор, Мини, Супер-Мини. В рамках праздника «День молодежи 2021» в соревнованиях примут участие турникмены, в настоящее время заявилось уже более 20 спортсменов. Зрелищным и популярным среди молодежи видом спорта по сей день остаются воркаут и занятия на турнике-брусьях, доступные для молодых челнинцев: в летнее время спортсмены занимаются на территории экстрим парка «Гренада» и во дворах нашего города, участвуют в республиканских и всероссийских соревнованиях.

Порадует гостей праздника выступление лучших рок-команд Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска. В программе рок-фестиваля состоится гала-концерт проекта «Мой М.И.Р.».

На всей территории праздника для отдыхающих и гостей праздника будут функционировать более 100 развлекательных и торговых точек.

Вечерняя шоу-программа будет представлена рок-флэшмобом с одновременным зрелищным представлением с огнем и пиротехническими эффектами.

Звёздным подарком для молодёжи Челнов и гостей от администрации города станет выступление одного из самых популярных артистов, входящих в топ музыкальных рейтингов, лучшего исполнителя по версии MTV Россия 2020, обладателя премий RU.TV, Top Hit Music Awards, MTV Europe Music Awards, Золотой граммофон, исполнителя таких хитов, как «Любимка», «Если тебе будет грустно», «Краш», «Fly 2» – «NILETTO».

Феерично завершит праздничную программу дискотека от информационного партнера праздника – холдинга «СТВ-Медиа». Диджеем станет приглашённый артист, DJ, МС, ведущий радио ENERGY в Москве Богдан Кантемиров.

Завершится День молодежи праздничным салютом в 22:00.