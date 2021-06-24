График отключения горячей воды в Казани на июль 2021 года: список адресов и дат

Отключать воду начнут с 5 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стал известен график отключения горячей воды в Казани на июль 2021 года. Речь идет о жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»). Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Отметим, сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы. Кроме того, все работы: гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов – проводятся поэтапно, поэтому отключение горячего водоснабжения может производиться не единожды, а интересующий адрес фигурировать в графике несколько раз.

В связи с гидроиспытаниями и ремонтными работами на тепловодах №№20, 21 планируется отключение горячего водоснабжения с 5 по 7 июля

Жилые дома: Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13;

Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 45;

Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;

Кул Гали, 27, 34, 36, 38;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Ноксинский спуск, 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Победы, 57а, 57б, 57в, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп.1-3; 139а корп.1-2;

Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

Детские сады: №3 (Айтматова, 15, Ноксинский спуск, 9), №6 (Ломжинская, 10), №54 (Минская, 55а), №112 (Минская, 43), №146 (Динмухаметова, 4б, Завойского, 27), №394 (Минская, 14), №398 (Чишмяле, 19), №399 (Ломжинская, 9), №402 (Фучика, 139).

Школы: гимназия №125 (Фучика, 147), №144 (Победы, 108), гимназия №149 (Чишмяле, 3), №156 (Чишмяле, 5), гимназия №159 (Ноксинский спуск, 17), гимназия №183 (Минская, 47).

Объекты здравоохранения: детская поликлиника №3 (Фучика, 133), поликлиника №20 (Ломжинская, 5), Республиканский детский психоневрологический санаторий (Чишмяле, 7).

Прочие: подростковый центр «Авангард» (Ломжинская, 15).

В связи с гидроиспытаниями и ремонтными работами на тепловодах №№2, 11, 20, 21 планируется отключение горячего водоснабжения с 5 по 18 июля

Жилые дома: 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26 (общежитие), 34, 35, 36, 37, 39;

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8, 32/15;

Вахитова, 5 корп.2-3;

Волгоградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/3, 11а, 11б, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39;

Горсоветская, 2а (общежитие), 17 корп.1-3; 19а, 25, 29, 33, 34;

Горького, 3а, 3б, 3в;

Дежнева, 2 корп.1-2; 4 корп.1-2;

Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115;

Дзержинского, 11;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

Дубравная, 1/104, 2д, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57 корп.1-4; 61 корп.1-4; 63, 65;

Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а;

Зорге, 28, 33, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 57/29, 58, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121;

Калугинская, 4;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82 (общежитие), 82а, 84, 86, 88;

Коммунаров, 1/6, 2;

Комсомольская, 1, 2;

Коротченко, 22;

Краснококшайская, 75а, 84, 84б корп.1-2;

Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7б корп.1; 9/95, 10 (общежитие), 11, 12 (общежитие), 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26;

Ленская, 10;

Лобачевского, 10а;

Лушникова, 6, 8, 10;

Малая Крыловка, 27;

Маркса, 16а;

Ноксинский спуск, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Односторонка Гривки, 10, 48 (общежитие);

Победы, 18, 18 корп.1; 18а, 20, 20 корп.1; 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (общежитие), 46, 46а, 46б, 47 (общежитие), 56, 58, 60, 62 корп.1-4; 66, 68, 70, 72, 72а;

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Право-Булачная, 47;

Проточная, 6а;

Родины, 24а, 24б, 24в, 24г, 26е, 33б;

Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8 (общежитие), 10 (общежитие), 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

Серова, 48, 51/11;

Соловецких Юнг, 1, 7;

Тверская, 9б;

Тельмана, 40, 42;

Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8б, 10, 10а, 20а;

Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12 корп.1-4; 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 79, 83, 87, 91, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109;

Чернышевского, 33;

Шахиди, 1/15;

Энергетиков, 9;

Ягодинская, 25;

Ямашева, 4, 6;

Япеева, 10;

Яраткан, 4, 4а, 4б, 4в;

Яруллина, 6.

Детские сады: №13 (Победы, 37), №25 (Фучика, 57), №27 (Победы, 64), №32 (Победы, 58а), №38 (Яруллина, 1а), №42 (Зорге, 91), №43 (Зорге, 76а), №49 (Бехтерева, 4а), №71 (Сафиуллина, 17а), №81 (2-я Юго-Западная, 25, Лушникова, 11а), №83 (Ползунова, 6, Энгельса, 59а), №90 (Габишева, 10а), №106 (Фучика, 70), №130 (Дубравная, 35а), №131 (Дубравная, 51б), №157 (Кул Гали, 1а), №163 (Завойского, 10), №183 (Родины, 26д), №188 (Коротченко, 6, Московская, 28), №221 (Ямашева, 18а), №240 (Волгоградская, 11а), №242 (Габишева, 1а), №263 (Лево-Булачная, 38а), №357 (Сафиуллина, 54), №358 (Габишева, 15 корп.1), №362 (Кул Гали, 7а), №373 (Зорге, 81а), №376 (Декабристов, 85а), №379 (Фучика, 46а), №382 (Касимовых, 70а), №385 (Габишева, 41), №396 (Дубравная, 15), «Бала сити» (Терегулова, 18), «Егоза» (Зорге, 46а).

Школы: №1 (Лево-Булачная, 14а), гимназия №6 (Фучика, 26), гимназия №12 (Декабристов, 89а, 89б), гимназия №16 (Дубравная, 51а), гимназия №18 (Кул Гали, 13), гимназия №19 (Победы, 48), гимназия №21 (Зорге, 71), №24 (Габишева, 15), №39 (Япеева, 11), №42 (Габишева, 27а), №64 (Ямашева, 8), №68 (Победы, 71а), №69 (Габишева, 33а), №78 (Фучика, 40), лицей №83 (Касимовых, 52), №95 (Касимовых, 68), №135 (2-я Юго-Западная, 27а), №139 (Сафиуллина, 56а), №150 (Дубравная, 45), школа-интернат им.Н.И.Лобачевского (Рахматуллина, 2), музыкальная школа-интернат (Большая Красная, 22), «Прогресс» (Лобачевского, 4), «Солнце» (Наджми, 18).

Объекты здравоохранения: детская больница №1 (Декабристов, 125а), поликлиника №2 ДРКБ (Зорге, 55), детская поликлиника №10 (Победы, 56, Фучика, 4), лечебный корпус №3 ДРКБ (Сафиуллина, 14), поликлиника №21, реабилитационный центр для детей и подростков «Солнечный» (Зорге, 103), медико-санитарная часть МВД по РТ (Лобачевского, 9/30, 13), реабилитационный центр для детей и подростков «Апрель» (Зорге, 121), Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер (Большая Красная, 11, Сафиуллина, 32а), Республиканский специализированный дом ребенка (Фучика, 73), станция скорой медицинской помощи (Горсоветская, 25а, Сафиуллина, 10), центр реабилитации инвалидов «Восхождение» (Дубравная, 43в).

Прочие: Казанский торгово-экономический техникум (Горсоветская, 2), Казанский инновационный университет им.В.Г.Тимирясова (Московская, 42), КНИТУ-КАИ (Маркса, 31/7), КФУ (Большая Красная, 4, Межлаука, 1/44, 3, Московская, 49), спортивная школа по плаванию «Касатка» (Кул Гали, 13а), Дворец спорта (Московская, 1), Центральный стадион (Ташаяк, 2), гостиницы (Баумана, 19, 68, Галеева, 1, 25, Декабристов, 85б, Лево-Булачная, 36/1, Лобачевского, 16/34, Маркса, 6, Московская, 11, Односторонка Гривки, 1, Островского, 26, 27, 33, Право-Булачная, 43, 47, Театральная, 3, Чернышевского, 17/38, Шахиди, 16/11, Яхина, 8), СИЗО №1 (Япеева, 16).

В связи с реконструкцией тепловода №21 планируется отключение горячего водоснабжения с 8 по 25 июля

Жилые дома: Дубравная, 1/104, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 29, 29а, 31, 33;

Зорге, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 100, 100/1;

Фучика, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30.

Детские сады: №396 (Дубравная, 15).

Школы: гимназия №6 (Фучика, 26).

В связи с ремонтными работами на тепловодах №№11, 17 планируется отключение горячего водоснабжения с 19 июля по 1 августа

Жилые дома: Волгоградская, 2, 4, 6, 18, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

Восстания, 25;

Декабристов, 150, 156 (общежитие);

Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39 (общежитие), 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;

Ямашева, 28, 30, 32.

Детские сады: №165 (Коллективная, 25), №203 (Коллективная, 31а, 33а), №262 (Декабристов, 154а), №295 (Фурманова, 50а), №306 (Короленко, 33б), №346 (Ибрагимова, 57а).

Школы: №8 (Фурманова, 5а), №71 (Волгоградская, 39), №91 (Волгоградская, 26).

Объекты здравоохранения: «Городская стоматология» (Восстания, 41/49).

В связи с ремонтными работами на тепловоде №21 планируется отключение горячего водоснабжения с 26 июля по 8 августа

Жилые дома: Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13;

Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 45;

Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;

Кул Гали, 27, 34, 36, 38;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Ноксинский спуск, 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Победы, 57а, 57б, 57в, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп.1-3; 139а корп.1-2;

Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

Детские сады: №3 (Айтматова, 15, Ноксинский спуск, 9), №6 (Ломжинская, 10), №54 (Минская, 55а), №112 (Минская, 43), №146 (Динмухаметова, 4б, Завойского, 27), №394 (Минская, 14), №398 (Чишмяле, 19), №399 (Ломжинская, 9), №402 (Фучика, 139).

Школы: гимназия №125 (Фучика, 147), №144 (Победы, 108), гимназия №149 (Чишмяле, 3), №156 (Чишмяле, 5), гимназия №159 (Ноксинский спуск, 17), гимназия №183 (Минская, 47).

Объекты здравоохранения: детская поликлиника №3 (Фучика, 133), поликлиника №20 (Ломжинская, 5), Республиканский детский психоневрологический санаторий (Чишмяле, 7).

Прочие: подростковый центр «Авангард» (Ломжинская, 15).