Советник муфтия Татарстана Илдар хазрат Баязитов посетил СИЗО-3 и СИЗО-4

Советник муфтия Татарстана, член УФСИН России и ФСИН по Татарстану, член республиканского ОНК, член Общественной палаты Татарстана, председатель совета НИБФ «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов с президентом фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагиловым посетили СИЗО-3 в Бугульме и СИЗО-4 в Мензелинске.

В ходе визита состоялась встреча с руководством учреждений, проведен осмотр условий содержания заключенных. Также состоялась встреча с осужденными, в отдельности с несовершеннолетними и женщинами. Илдар хазрат Баязитов призвал осужденных к исправлению и стать полезными людьми для общества.

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии без нарушения санитарно-гигиенических норм. Администрацией учреждения принимаются определенные меры к улучшению материально-бытового обеспечения содержащихся лиц.

С 2016 года Духовное управление мусульман Татарстана и фонд «Ярдэм» совместно с УФСИН России по республике ведут активную воспитательную работу с мусульманами, отбывающими наказание в исправительных колониях республики с целью профилактики проявлений экстремизма.