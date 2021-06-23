В Набережных Челнах мусорная урна «дала» парням сдачу, когда те начали ее пинать

Урна смогла постоять за себя без посторонней помощи. Фото: скриншот с видео

Про «умный» дом, напичканный электроникой и чуть ли не искусственным интеллектом, все давно уже знают, но вот про мусорную урну, которая сама себя защищает от вандалов, никто никогда еще не слышал. Правда, тут дело не в искусственном интеллекте, а об отсутствии такого вообще.

«Ноу-хау» стоит около одного из домов 18 комплекса Набережных Челнов. Когда улица опустела, камера наружного видеонаблюдения засняла то, как эта урна смогла «отразить» нападение аж двух вандалов.

Мимо шла компания подростков. Один из них, видимо, захотел впечатлить девушек своей удалью, вот и пнул урну пару раз ногой. Но парень при этом напрочь забыл о законах физики. От очередного удара емкость для мусора крутанулась по оси и четко впечаталась вандалу прямо в интимное место.

За своего приятеля урне решил отомстить другой подросток. Но и он не учел ни законов физики, ни опыта первого нападавшего. Парень так же ногой попытался расправится с безмолвной обидчицей, и та снова крутанулась, ударив очередного вандала по колену. Все это весьма повеселило не только девушек, которых пытались впечатлить подростки, но и интернет-пользователей, посмотревших видео.