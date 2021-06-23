В Татарстане из больницы выписали всех детей, пострадавших при стрельбе в школе №175 в Казани

В больницах Москвы также находятся несколько взрослых, которые тоже пострадали во время ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Детской республиканской клинической больницы выписали всех детей, пострадавших при стрельбе в школе №175 в Казани, сообщили «Комсомолке» в Минздраве Татарстана.

Там также отметили, что в Москве в стационарах продолжают лечиться еще четверо учеников казанской школы. Также в столичных клиниках сейчас находятся и трое взрослых, так же пострадавших во время ЧП. Отметим, что из пяти увезенных в Москву детей в Казань вернулась только одна девочка. Ее состояние у столичных врачей уже не вызывает опасений.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. В это время становится известно, что у молодого человека есть заболевание головного мозга. Тем не менее молодому человеку грозит пожизненное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов съездил в Анапу к детям из школы №175 в Казани, где произошла стрельба

Сейчас на черноморском побережье отдыхает 231 ученик из этого образовательного учреждения (подробности)