АО «Транснефть - Прикамье» поддержало организаторов Чемпионата по военно-прикладным видам спорта Татарстана

Среди участников фестиваля в качестве реконструкторов присутствовали работники-волонтеры Ромашкинского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье».

Ранее предприятие оказало материальную поддержку общественной организации «Пестречинское землячество Республики Татарстан», которая проводит в рамках «Военных игр «Элбэдэн» республиканский Чемпионат по военно-прикладным видам спорта. АО «Транснефть – Прикамье» выделило полмиллиона рублей на приобретение военизированных полос препятствий для соревнований – чтобы, как завещал Петр Гаврилов, участники чемпионата могли «беречь мир и быть готовым к обороне рубежей нашей Родины».

«Военные игры «Элбэдэн» ежегодно проходят на родине Петра Гаврилова в селе Альвидино. В этом году в событии участвовали более 250 реконструкторов, а также 30 единиц военной техники и авиация. В рамках военных игр 2021 года участники провели три реконструкции: «Форсирование войсками Вермахта р. Западный Буг», «Брестская крепость. Вторжение» и «Брестская крепость. Возвращение».

На территории фестиваля реконструкторы воссоздали обстановку Брестской крепости времен Великой отечественной войны, в том числе окопы и другие инженерные сооружения. Были возведены декорации Восточного форта Брестской крепости, Гавриловского капонира, а также Кобринских ворот.