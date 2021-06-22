Илья Кулалаев, партия «Новые люди»: «Не время обсуждать включение городов Марий Эл в Казанскую агломерацию»

Илья Кулалаев, вероятный кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» и действующий депутат городского собрания Йошкар-Олы, уверен, что сейчас рано обсуждать включение городов Республики Марий Эл Волжска и Звенигово в Казанскую экономическую агломерацию.

Илья Кулалаев считает, что именно жители регионов, а не отдельные выгодоприобретатели должны получать пользу и прибыль от развития экономических связей между регионами.

- Сегодня несвоевременно как-либо комментировать проект возможной агломерации, так как у нас нет конкретики. Нет никаких данных, существует ли этот проект на самом деле или это обычный вброс для СМИ, чтобы прощупать общественное мнение в Марий Эл и Татарстане, – отметил вероятный кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди».

Он также добавил, что даже если подобный проект сейчас разрабатывается, говорить о нем по сути можно только после появления конкретной информации от правительства РФ.

Если это произойдет, именно Татарстану придется развивать экономику части республики Марий Эл и отвечать за благосостояние более полутора миллионов человек новой агломерации.

Сейчас бюджет Марий Эл в семь раз меньше бюджета Татарстана. Поэтому понятно, почему руководство Татарстана с годовым финансированием в 274 млрд рублей смогло эффективнее развивать экономику своего региона.

Вероятный кандидат партии «Новые люди» в Государственную Думу РФ Сардана Авксентьева считает потенциальное объединение регионов реальной опасностью для малого и среднего бизнеса. «

- Это вредно как для «сильного» региона, так и для более «слабого». Один может не выдержать конкуренции, а второму придётся тащить первый за собой, – подчеркивает самый народный мэр России. В партии «Новые люди» Сардана Владимировна активно работает именно над развитием регионов. Поэтому ее позицию разделяют в обеих республиках.

Илья Кулалаев акцентирует внимание на том, что партия «Новые люди» поддерживает предоставление всем субъектам федерации расширенных полномочий, а не их разделение.

Для закрепления подобных предложений партия «Новые люди» разработала формат «народного» бюджетирования для всех регионов России. Эта мера, направленная на непосредственное участие людей в местном самоуправлении, может действительно принести положительные результаты.

Илья Кулалаев подчеркнул, что Новые люди выступают именно за предоставление расширенных полномочий субъектам федерации, а не за их разделение.