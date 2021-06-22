"Это тема деликатная": обяжут ли футболистов "Рубина" вакцинироваться от Covid-19

Слуцкий считает, что состав "Рубина" почти укомплектован. Фото: ФК "Рубин".

Футболисты "Рубина" приступили к тренировкам в Казани. Постепенно команда собралась практически в полном составе. Разве что нет пока голкипера Дюпина и полузащитника Макарова, которые числились в составе сборной России на Евро-2020, но так и не сыграли за национальную команду. Впрочем, учитывая вылет сборной, в ближайшее время и их можно будет ждать в составе. Хотя какое-то время на отдых Дюпину и Макарову все же дадут.

- Мы прибывали группами. Какая-то группа игроков у нас была в национальных сборных. К примеру, тот же Самошников прошёл длинный цикл и только вчера присоединился к команде. В разных странах были различные ограничительные ковидные меры. Но сегодня вся команда, кроме Макарова и Дюпина в сборе. Все приступили к работе. Кто-то работает с определёнными ограничениями, но это вполне рабочий нормальный процесс. Наша основная задача – к первой контрольной игре, которую мы будем играть 24 июня, чтобы все футболисты, которые сейчас есть в команде, были готовы принять в ней участие, - отметил главный тренер команды Леонид Слуцкий.

НЕ ВСЕ РАБОТАЮТ В ПОЛНУЮ СИЛУ

Пока не все игроки работают по полной. У кого-то есть микротравмы или проявились старые болячки.

- У нас сейчас есть локальные проблемы. Ин Бом работает по индивидуальной программе, Уремович сегодня будет работать по индивидуальной программе. Какие-то футболисты работают в одноразовом режиме, а вторую тренировку проводят с физиотерапевтами. Поэтому есть локальные проблемы, но они не глобального характера. Это какие-то старые болячки, которые всегда выходят при больших объёмах тренировок, - считает Слуцкий.

Приступили к работе и новобранцы команды - полузащитник Сеад Хакшабанович и защитник Константин Нижегородов.

- У нас не так много новичков. Сеад Хакшабанович – это серьезный футболист, приобретение, на которое мы делаем очень большую ставку. Понятно, что это должен быть игрок стартового состава, один из лидеров команды, яркий атакующий футболист с большим разнообразием своего технического потенциала. Что касается Кости Нижегородова, то это такая дефицитная для россиян левого центрального защитника, левоногого. Он тоже производит крайне приятное впечатление, не стоит забывать, что ему 19 лет и у него по существу первый большой полноценный сбор с командой Российской Премьер-Лиги, - заявил наставник "Рубина".

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ДЛЯ СЛУЦКОГО

Учитывая подписание Хакшабановича, возвращение из аренды в "Роторе" Даивташвили, а также наличие в составе Кварацхелии, который все еще никуда не ушел, у "Рубина" наметился серьезный перебор с легионерами.

- Есть на данный момент у нас перебор с легионерами, на данную секунду в составе команды тренируется 11 легионеров, включая Хвичу, Зурико и всех остальных. Мы понимаем, что на сезон мы сможем заявить только восемь иностранцев, а кто будут эти трое, кто не попадет в окончательную заявку, мы пока не понимаем. Ситуация будет зависеть от многих факторов, в том числе от предложений, которые будут поступать на наших ведущих футболистов. Мы понимаем и оцениваем эти риски и готовим варианты как с Кварацхелией, так и без него. Нет, иностранцев, конечно, не будет. У нас и так перебор с позицией легионеров. Мы тут сверхукомплектованы и скорее будет стоять вопрос о том, кто не попадет в заявку. Я думаю, что наша селекция если не закончена, то, может быть, появится только кто-то из россиян, - рассказал Слуцкий.

Кварацхелия действительно продолжает оставаться игроком "Рубина", а слухи о том, что он переходит в тот или иной клуб, никак ему не мешают.

- По нему видно, что его эта тема не беспокоит. Есть остаточные проблемы с задней поверхностью бедра – та травма, которая была в концовке прошлого чемпионата. Поэтому он пока работает в одноразовом режиме и сегодня будет работать в группе только на вечернем занятии, а утром пробежит тест. Но это никак не касается тех трансферных слухов, которые его окружают, - пояснил Леонид Слуцкий.

"ТЕМУ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА ОБСУДИМ"

Учитывая ситуацию с коронавирусом в России, да и во всем мире, остро стоит вопрос о вакцинации. По словам Слуцкого, никто из футболистов, насколько он знает, не прививался от Covid-19, но эту тему в команде обязательно обсудят.

- У нас в команде привит только весь тренерский и административный состав. Лично я привит уже давно. Футболисты никто на данный момент не привит. Сегодня как раз мы будем обсуждать эту тему. Потому что тема, учитывая большое количество легионеров, достаточно деликатная. Будем смотреть, как выходить из этой ситуации и возможно ли привиться всем игрокам основного состава, - резюмировал наставник команды.