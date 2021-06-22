Татьяна Фучиджи: «Так же, как в «Ярдэм», обо мне заботились только в детстве!»

Фото: Татьяна ЯНЬКОВА

Чтобы духовно и физически исцелиться, окунуться в атмосферу заботы и участия и найти новых друзей в «Ярдэм» из разных уголков не только Татарстана, но и России традиционно съехались гости с нарушениями опорно-двигательного аппарата, диагнозом ДЦП и колясочники. Курсы реабилитации, организованные с 1 по 14 июня, проводились за счет меценатов, пожертвований неравнодушных граждан и собственных средств фонда «Ярдэм».

74-летняя Татьяна Фучиджи из Братска ради «Ярдэм» решилась на долгое путешествие в поезде.

- Сердце мое давно стремилось сюда, - признается Татьяна.

О центре она узнала от своей слабовидящей подруги, которая пробыла здесь целый месяц и очень много и подробно рассказывала о своем пребывании в «Ярдэм». И так эти рассказы были прекрасны, что Татьяна тоже загорелась мечтой побывать в Казани, поэтому взяла контакты организаторов курсов и стала «прощупывать почву».

- Постоянно звонила и спрашивала, когда и я смогу здесь оказаться, - улыбается сибирская гостья. - Потому что очень хотелось поправить свое здоровье – с возрастом стало трудно передвигаться, хожу только с тростью. И, конечно, самой испытать те же самые чувства, которые так глубоко поразили мою подругу.

Заветного приглашения Татьяна ждала почти полгода, а получив его, ни секунды не сомневалась, хотя на сборы ей было отведено всего три дня.

- Собралась и поехала, - говорит женщина. – Вообще-то, раньше я много путешествовала. Пока здоровье не стало подводить. Побывала во многих частях нашей страны, и за границей. И вы знаете, увиденное в «Ярдэм» превзошло все мои самые смелые ожидания! Конечно, я и до приезда знала, что тут организовано нечто совершенное для людей с проблемами со здоровьем, но реальность оказалась гораздо круче всех моих представлений! Наш день полностью загружен. Мы занимаемся своим здоровьем – физкультура, массаж, аппаратное лечение. Затем лекции, помогающие расширить кругозор – религия, история, психология. А какие экскурсии прекрасные были организованы! Поездки в театр, на природу, даже катание на теплоходе!

Отдельно Татьяна выделяет трепетное отношение персонала Центра к участникам курса.

- Просто поразительно, какие это преданные своему делу люди! – восхищается она. – Честно говоря, от такого заботливого отношения к себе я уже давно отвыкла. Все постоянно спрашивают меня: хорошо ли мне, как у меня дела… Пожалуй, так обо мне заботились только в детстве. Поэтому хочу выразить огромную благодарность всем, кто помогал нам во время курса!

«Ярдэм» стал для Татьяны настоящим откровением.

- Никогда не думала, что есть такое место, где с глубоким понимаем относятся к проблемам малоподвижных людей. Думаю, этот опыт надо активно распространять по всей стране! Рассказывать и показывать, что рядом со здоровыми людьми есть те, кто нуждается в особой заботе и отношении.

Татьяне понравилось, что в Центре все организовано по законам Ислама.

- Это очень интересно и вызывает уважение, - признается она. – Оказывается, есть люди, которые строго придерживаются определенных норм и правил. Так интересно, что я уже приняла решение поглубже изучить Коран. И вообще, возникло желание побольше узнать об исламе. Я почему-то думала, что лекции будут на татарском языке, переживала, что не смогу понять. Но их читают на русском! И это тоже такой небольшой, но важный штрих. Очень рада, что приехала сюда! Если позовут еще раз, то сюда не только на поезде, пешком пойду до Казани!

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