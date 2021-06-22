В Татарстане восьмиклассник на автомобиле ВАЗ-2105 поехал за подростком и сбил его

В Татарстане подростки стали чаще садиться за руль автомобиля и совершать ДТП. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

8 июня в деревне Матюшино Лаишевского районе на улице Садовая водитель автомобиля ВАЗ-2105 проехал мимо 15-летнего подростка, а после начал сдавать назад. У очевидцев создалось впечатление, что сидевший за рулем специально преследует школьника. В результате водитель машины сбил мальчика и скрылся с места ДТП. Пострадавший же получил ушибы и ссадины.

Вскоре после произошедшего полицейским удалось найти того, кто управлял автомобилем в тот момент. Им оказался 13-летний ученик восьмого класса из поселка Мирный. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, сейчас проверяется информация о том, что автомобиль, на котором мальчик катался, он купил вскладчину с друзьями.

- Подросток пояснил, что в тот вечер катался на автомобиле по поселковым улицам. Проезжая мимо пешехода, он решил, что тот снимает его на телефон и решил подъехать, поинтересоваться, для чего производилась видеосъемка. Двигаясь задним ходом, в какой-то момент у водителя повело руль, он не справился с управлением, в результате чего произошел наезд на пешехода. Посмотрев в зеркало заднего вида и, убедившись, мальчик стоит на ногах, правонарушитель уехал домой, - в свою очередь официально заявили в МВД Татарстана.

Там также отметили, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Устанавливается, кто обучил подростка водить машину и незаконно дал ее покататься.

Также сейчас решается вопрос о привлечении родителей восьмиклассника или его законных представителей к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних – это штраф от 100 до 500 рублей.

Отметим, что в Татарстане с начала 2021 года произошло более 20 ДТП с участием водителей-подростков, которым по возрасту за руль нельзя и садиться. Пока сотрудники ГИБДД выясняют причину роста таких аварий, психологи считают, что вина здесь по большей части все же на родителях несовершеннолетних водителей