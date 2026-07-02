ТОП-5 российских горнолыжных курортов, где можно отдохнуть летом

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Горнолыжные курорты, которые ещё недавно ассоциировались только с зимним сезоном, сегодня превращаются в полноценные направления для летнего отдыха. Здесь можно ходить в походы, кататься на велосипедах и байдарках, дышать чистым воздухом и наслаждаться природой. В этой подборке — пять лучших курортов России, где отдых возможен в любое время года.

Манжерок (Республика Алтай)

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» находится у подножия горы Малая Синюха прямо на берегу Манжерокского озера примерно в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. Перепад высот варьируется от 385 до 1240 метров над уровнем моря. Это место, где современная инфраструктура гармонично вписалась в дикую природу Алтая.

Зимой Манжерок — это горнолыжный курорт, который с каждым сезоном становится всё масштабнее. К началу 2026 года общая протяженность трасс достигла 81 км. Это делает Манжерок одним из крупнейших горнолыжных курортов в Сибири. Трассы разного уровня сложности подходят как новичкам, так и опытным лыжникам и сноубордистам. На курорте работают 10 канатных дорог, самая длинная трасса составляет 5,5 км. Пологие склоны и мягкий климат позволяют кататься с ноября по апрель, а снежный покров сохраняется благодаря современной системе оснежения.

Летом Манжерок преображается: туристы приезжают сюда ради пеших и велосипедных маршрутов, сплавов по Катуни, вейкбординга, экскурсий на багги, прогулки по экотропам и полётов на парапланах. Все оборудование можно взять в прокат: горные велосипеды, самокаты, сапборды, экипировку и многое другое.

Для семейного отдыха этим летом открылся масштабный парк приключений «Дримвуд», где есть аттракционы и развлечения на любой возраст, а также единственная в России зона «Союзмультфильма».

Гости могут выбрать несколько вариантов размещения: премиальный пятизвездочный отель с шикарными видами на озеро и горы, комплекс шале и отель 3*. На территории курорта работает более 15 ресторанов местной кухни и детское кафе. В Манжероке есть крупный термальный комплекс с бассейнами под открытым небом, спа-зона и банный комплекс.

Курорт активно развивается: в планы входит дальнейшее расширение горнолыжных трасс и строительство новых объектов.

Роза Хутор (Сочи)

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Роза Хутор — один из самых масштабных российских курортов, построенный к Олимпиаде 2014 года. Находится он в 40 км от аэропорта Сочи, в Красной Поляне . Курорт расположен на высотах от 560 до 2320 метров над уровнем моря.

Зимой здесь оборудована крупнейшая в стране зона катания общей протяженностью 105 км . Его самая длинная трасса достигает 7,2 км. Работают 32 подъемника, включая гондольные и кресельные. Снежный покров держится с декабря по май благодаря современной системе искусственного оснежения, крупнейшей в Европе.

Летом курорт превращается в центр активного отдыха: работает самый длинный в России подвесной пешеходный мост «Скайбридж», проложено 64 км пеших троп разного уровня сложности. Здесь можно покататься на горном велосипеде, заняться альпинизмом, прыгнуть с тросом (зиплайн). Также тут работают культурные площадки, проводятся концерты и фестивали. На территории расположены фермы с альпаками, хаски и оленями, рядом находится природный парк водопадов Менделиха с семью водопадами, включая самый высокий в Сочи «Золотой водопад» высотой 77 метров.

Гости могут разместиться в отелях категории 3–5 звезд. Для туристов открыты спа-центры, бутики, более 40 ресторанов и кафе на любой вкус . Курорт подходит для всех типов отдыха — от семейного до экстремального.

Шерегеш (Кемеровская область)

Шерегеш Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Шерегеш — крупнейший горнолыжный курорт Сибири, известный своим «пухляком» — самым лёгким и пушистым снегом в России. Находится у подножия горы Зеленой, в 170 км от Новокузнецка. Высшая точка курорта находится на высоте 1270 метров, перепад высот составляет 630 метров.

Первые трассы были оборудованы здесь еще в 1980-х. Зимой общая протяженность трасс — более 61 км, 21 трасса разного уровня сложности, более 20 подъемников. Самая длинная трасса — почти 3,8 км. Сезон катания длится с ноября по апрель, а иногда и до мая. Курорт особенно популярен среди опытных райдеров благодаря качеству снега и разнообразию маршрутов для фрирайда.

Летом туристы могут посетить термальные комплексы, прогуляться по экотропам или просто расслабиться у бассейна. Во время теплого сезона на курорте открыт прокат велосипедов и квадроциклов, работают маршруты для треккинга, можно отправиться на экскурсию в Горную Шорию, увидеть скалы-останцы Верблюды или Азасскую пещеру — место, где по легенде обитает снежный человек.

На территории расположено множество гостиниц, гостевых домов и баз отдыха, 50 ресторанов и кафе, бюро проката снаряжения, горнолыжные школы, спа-центры. Атмосфера здесь более демократичная, чем на других фешенебельных курортах.

Большой Вудъявр (Мурманская область)

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Крайнем Севере России, в сердце Хибинских гор, расположен горнолыжный курорт Большой Вудъявр. Это один из старейших горнолыжных центров страны — с 1930-х годов здесь проводились соревнования СССР по скоростному спуску и слалому, а с 1960-х — всесоюзные и всероссийские старты. Курорт находится прямо у города Кировска, что делает его максимально удобным: до подъемников можно дойти пешком из центра города за 10–15 минут. Высшая точка курорта — 1060 метров, перепад высот — 650 метров

Зимой общая протяженность трасс составляет более 30 км. Всего на курорте 29 трасс с разными уровнями сложности. Самая длинная трасса — 1890 метров. Климат Полярного круга позволяет горнолыжному сезону длиться целых 7 месяцев, снежный покров здесь держится с ноября по май, а иногда и до июня.

Одна из главных особенностей этого курорта — ночное катание: 19 из 29 трасс имеют искусственное освещение, а в ясную ночь над склонами можно увидеть северное сияние . На курорте работают современные подъёмники, включая гондольную канатную дорогу, открытую в 2024 году .

Летом Большой Вудъявр превращается в базу для пеших походов по горной тундре. Вокруг — потрясающие пейзажи Хибин, каньоны, водопады и озёра с прозрачной водой. Популярны маршруты к плато Расвумчорр, долине реки Вудъявр, перевалу Гёте и другим знаковым точкам Кольского полуострова. На курорте есть прокат треккингового снаряжения, организуются экскурсии с гидами.

Основная инфраструктура сосредоточена в Кировске: гостиницы, гостевые дома, рестораны с северной кухней, спа-центры и музеи, включая знаменитый Музей камня.

Абзаково (Башкортостан)

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Курорт «Абзаково» расположен в Республике Башкортостан на склонах хребта Крыктытау, в 60 км от Магнитогорска. Это уникальное сочетание горнолыжного курорта, спортивно-оздоровительного центра и доступа к живописным уральским озерам. Максимальный перепад высот на горнолыжных склонах курорта «Абзаково» составляет до 320 метров.

Зимой в «Абзаково» доступно 10 трасс общей протяженностью более 13 км, самая длинная трасса составляет 2780 метров. Работают 6 бугельных и 2 канатно-кресельных подъемника. К услугам гостей горнолыжная школа, магазин «Экип», сервисный центр, прокат спортивного оборудования и тюбингов.

Летом курорт становится отправной точкой для отдыха на озере Банном — одном из чистейших озер Урала, окруженном горами и лесами. Здесь можно купаться, заниматься водными видами спорта, рыбачить, ходить в походы по окрестностям. На курорте есть аквапарк «Аквариум», велосипедные маршруты, конные прогулки, хаски-городок, веревочный парк и зоопарк.

Гости могут выбрать проживание в гостиницах, коттеджах или срубах. Близость к Магнитогорску даёт доступ к городской инфраструктуре. Атмосфера более камерная и демократичная, чем на дорогих популярных курортах.