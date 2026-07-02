Это жилье они ждали целых семь лет и не знали, что будут вынуждены делить его с полчищами насекомых. Фото: предоставлено «КП - Казань»

В Альметьевске 38-летняя мать семерых детей, волонтер Гузель Зуйкова в буквальном смысле оказалась в тараканьем аду. Временная квартира, предоставленная ей местными властями по программе улучшения жилищных условий, оказалась оккупирована полчищем насекомых. Вот уже год женщина обращается во все инстанции, чтобы вытравить тараканов или сменить жилье. Однако все безрезультатно.

Гузель Зуйкова встала на очередь для улучшения жилищных условий еще в 2018 году. Спустя 7 лет ей наконец-то предоставили временное жилье. Речь идет о трехкомнатной квартире в доме № 32 на улице 8 Марта. Казалось бы, вот оно, долгожданное облегчение для многодетной семьи, будет, как говорится, где разложить семерых по лавкам, ютившихся в четырех стенах. Но как только Гузель переступила порог новой квартиры, ее, по ее словам, «чуть Кондратий не хватил».

«Весь коридор был усыпан тараканами. Когда мы спали, они прямо бегали по мне. Помню, ночью включаю свет, а их орды вокруг ползают. Крупные такие, рыжие», - с отвращением рассказывает Зуйкова.

Оправившись от шока, она вызвала службу дезинфекции. Специалисты провели обработку, и на какое-то время насекомые сгинули. Но, как оказалось, это было лишь временное затишье перед очередным нашествием. Через неделю тараканы вернулись, причем, по словам Зуйковой, еще в большем количестве.

«Они снова начали сползаться. Дошло до того, что даже на двери висели целым роем», - с отчаянием в голосе говорит женщина.

Повторная обработка также не принесла долговременного эффекта. Тараканы снова вернулись, сделав жизнь многодетной семьи невыносимой.

«РАЗВЕ ОНИ В НАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ?»

Поняв, что проблема носит системный характер, Гузель обратилась в управляющую компанию. Выяснилось, что от тараканов уже долгое время страдает весь подъезд. Жильцы предположили, что очаг размножения насекомых находится в одной из квартир. Там проживает еще одна многодетная семья, глава которой, по словам Зуйковой, страдает синдромом Плюшкина - тащит в дом с помойки всякий мусор и хлам.

«Мне кажется, что это из-за него в доме тараканы», - теперь вторит соседям Гузель.

Жильцы объединились и вместе написали коллективную жалобу в Роспотребнадзор, соцзащиту и главе города. В ней они указали на предполагаемый очаг размножения тараканов - на ту самую квартиру.

Что только они не делали, чтобы вытравить усатых соседей, но те возвращаются обратно в еще большем количестве. Фото: предоставлено «КП - Казань»

В свою очередь Гузель Зуйкова начала подозревать, что сотрудники администрации Альметьевска могли быть осведомлены о наличии огромного количества тараканов, но все равно поселили ее туда вместе с семерыми детьми.

«Разве они (тараканы) в нашей юрисдикции? За мусор вы тоже будете у нас спрашивать? Зуйкова сама согласилась на это жилье. Ну а тараканы, они сегодня есть, а завтра нет. Для этого мы и направили ее в управляющую компанию, чтобы они приняли меры по уничтожению насекомых», - ответила на вопросы корреспондента «КП» - Казань» специалист жилищного отдела исполкома Альметьевска Римма Халимова.

УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ

Ситуация усугубляется тем, что семья Зуйковых находится на 18-й строчке очереди на улучшение жилищных условий. По подсчетам Гузель, получения постоянной квартиры им придется ждать еще лет восемнадцать. Это время, в течение которого они должны жить бок о бок с армией тараканов.

В связи с этим многодетная мать снова обратилась в администрацию Альметьевска с просьбой выдать ей жилищный сертификат, чтобы она сама смогла приобрести себе жилье. Однако получила отказ.

«Там ответили, что у них нет на это средств», - пояснила женщина.

Такой ответ поставил семью в безвыходное положение, вынуждая их жить в антисанитарии и постоянном страхе за свое здоровье. Дело в том, что соседство с полчищами тараканов не ограничивается лишь эстетическим дискомфортом. Они могут быть переносчиками опасных инфекций.

«Насекомые контактируют с фекалиями, гниющими остатками органики, мусором и другими загрязненными поверхностями. Патогены прикрепляются к их телу, лапкам и усикам. Затем, перемещаясь по дому, они могут загрязнять пищу, посуду, столешницы и другие поверхности, с которыми соприкасается человек», - пояснила «КП» - Казань» врач общей практики лаборатории КДЛ Елена Коваленко.

Это означает, что семья Зуйковых, особенно дети, находится под постоянной угрозой заражения.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Адвокат Ольга Камалетдинова рассказала, как помочь семье Зуйковых и остальным жильцам:

«Нужно разбираться с неблагополучными соседями, которые спровоцировали очаг разведения тараканов. Для этого необходимо обратиться в суд с требованием произвести дезинфекцию в их квартире, где, по мнению других жильцов, располагается указанный очаг».

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