Казанцы узнали в избившем мужчину в ЖК «Светлый» преследователя женщин

После резонансного нападения проводится полицейская проверка. Фото: скриншот.

Жители казанского ЖК «Светлый» пребывают в страхе. Вот уже больше недели, как они считают, у них по улицам разгуливает дебошир, который домогается женщин, преследует детей и избивает людей. Судя по кадрам с записей камер видеонаблюдения, мужчина терроризирует людей в состоянии опьянения. Его пока не задержали.

Напомним, ранее «КП-Казань» писала о нападении на 55-летнего мужчину. Он возвращался домой. Прямо около подъезда его жестоко избил тот самый дебошир. Преследовал свою жертву пьяной походкой и неожиданно нанес удар кулаком в лицо. Мужчина упал, а нападавший продолжил его избивать. Он обрушил град сильных ударов в голову пострадавшего. После того как избитый потерял сознание, дебошир опять же неровной походкой удалился. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в РКБ. Врачи диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы.

«Отец возвращался домой. Он шел с зонтом и не заметил, как следом идет нетрезвый парень в джинсовых шортах и белом свитшоте. Когда папа подошел к подъезду и достал ключи, тот без причин резко ударил его по лицу. Когда папа очнулся, то не сразу смог понять, что с ним произошло. У нас весь подъезд был в крови», - вспоминает события того страшного дня дочь пострадавшего Лиана Иконникова.

Ее отец уже в больнице написал заявление в полицию. После чего для установления степени причиненного вреда здоровью была назначена судмедэкспертиза.

В Казани неизвестный около подъезда до полусмерти избил мужчину

Пошли по следу

Пока шла экспертиза Лиана привлекла общественность для поиска избившего ее отца. Жители ЖК «Светлый» объединились и начали прочесывать местность. Параллельно велся поиск и в соцсетях. В итоге выяснилось, что ранее дебошир был замечен в местных круглосуточных барах и продуктовых магазинах.

Очевидцы отмечали, что некий нетрезвый парень, очень похожий по приметам на дебошира избившего отца Лианы, распивал спиртное вблизи бара и провоцировал прохожих на конфликт. Также по запросу местных жителей магазин, где был замечен дебошир, предоставил им записи со своих камер видеонаблюдения. Так было получено более или менее четкое изображение лица мужчины.

«Да, это он. Этот человек избил моего отца!» - опознала его Лиана.

Скриншот с видеозаписи был разослан по соцсетям. Его стали опознавать и другие. Местные жители сообщили, что после нападения на отца Лианы, дебошир сел в такси и направился в сторону улицы Рихарда Зорге. Стали появляться записи с других камер видеонаблюдения. Как утверждают местные жители, на кадрах видно, как дебошир преследует молодую девушку.

Таким образом всплыл еще один эпизод с участием этого мужчины. За сутки до избиения около подъезда он, предположительно, находясь в Ново-Савиновском районе, преследовал детей. Местные жители также опознали его по кадрам с записей видеокамер.

«Он шел за ними до подъезда. Потом его кто-то спугнул, и он скрылся», - сообщают очевидцы.

И, наконец, последний инцидент, произошедший в пятницу, 26 июня, в Салмачах, около мечети на улице Мира. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина преследовал женщину, а затем начал ее избивать. Пострадавшая успела укрыться в мечети, а нападавший скрылся. По словам прохожих, это был тот самый дебошир, что напал на мужчину в ЖК «Светлый» и преследовал девушку на улице Зорге. Действительно ли это был один и тот же человек или это уже некая массовая истерия среди казанцев? Ответ на этот вопрос может дать только полиция.

«Мы боимся выходить на улицу»

К слову, после избиения мужчины в ЖК «Светлый» прошло уже больше 10 дней. И, как утверждает его дочь Лиана Иконникова, им до сих пор не сообщили результаты судмедэкспертизы. Соответственно, уголовное дело так и не возбуждено.

«Мы боимся выходить на улицу. Неизвестно, где и в каком месте в очередной раз появится этот человек. Мы нашли портрет подозреваемого и уже вычислили его фамилию, имя, отчество и дату рождения. Все это я предоставила следствию. Почему они не задерживают его?» - задается вопросом Лиана.

Кстати, у ее отца после нападения серьезно пошатнулось здоровье. Мужчину мучают постоянные боли, а весь нижний ряд зубов начал шататься.

«Еще, отец сильно подавлен. Он боится за свою безопасность», - сетует Иконникова.

По словам женщины, недавно все материалы были переданы в следственный комитет. Но оптимизма ей это нисколько не прибавило.

«Ездили к следователю. Оказывается, нападавший так и не найден, его личность не установлена. Когда я указала ему данные подозреваемого, он лишь задал вопрос: «Как это вы установили личность?». А участковый так и не съездил за результатами экспертизы. Также он не передал следователю информацию, которую мы ранее ему предоставили. Данные я передавала не просто устно, а заявлением, чтобы его приложили к материалам», - рассказала Лиана.

В свою очередь в пресс-службе УМВД по Казани нам сообщили: «В настоящее время по факту избиения мужчины проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Что же касается самого нападавшего, то, согласно данным дочери избитого, им является 24-летний житель Казани. Нам удалось выяснить, что его прошлое могло быть связано с хоккеем. В свое время он являлся учеником спортивной школы ХК «Нефтехимик», а позднее стал игроком молодежной команды «Ак Буре». При этом там его никто и не вспомнил.

«Судя по возрасту он должен был выпуститься, когда ему было 16 лет. Мне ничего неизвестно ни о нем, ни о его дальнейшей карьере как хоккеиста», - прокомментировала заместитель директора спортивной школы «Ак буре» Гульнара Магдиева.

В пресс-службе хоккейного клуба «Нефтехимик» мы получили похожий ответ: «Мы такого не помним, до свидания».

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