МТС покрыла LTE-сетью еще 48 малых сел Татарстана

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении LTE-покрытия в Татарстане. Благодаря установке нового оборудования и модернизации существующей сети, еще 15 тысяч жителей малых населенных пунктов в 27 районах республики получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет. Для разворачивания сети мобильной связи в татарстанских селах, оператор также использовал отечественное оборудование ИРТЕЯ.

МТС совместно с партнерами обеспечила устойчивой связью и скоростным интернетом еще 48 небольших сел и деревень в 27 районах республики. В среднем, в каждом из населенных пунктов проживает порядка 300 человек. В самом малочисленном из них, в деревне Болгар-2 Альметьевского района, живет около 100 татарстанцев. В самом большом, селе Исергапово Бавлинского района – свыше 1000 человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Кукморском и Нурлатском районах.

«Наша программа по развитию сети в удаленных населенных пунктах позволяет обеспечить надежное покрытие LTE для жителей малых сел и деревень, где операторам непросто реализовывать инфраструктурные проекты в одиночку. Госуслуги, банковские приложения, онлайн-образование и досуг, маркетплейсы – все это уже часть повседневной жизни на селе. При этом особая социальная ценность программы – это возможность обеспечения связью пожилых граждан, которые часто составляют значительную часть населения в сельской местности», – отмечает директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работа по обеспечению связью МТС малых населенных пунктов в первом полугодии 2026 года коснулась территорий Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Кайбицкого, Кукморского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского, Спасского, Тукаевского, Черемшанского, Чистопольского и Ютазинского районов республики. Годом ранее доступ к стабильной голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету оператора получили свыше 11 тысяч татарстанцев, проживающих в 41 малом населенном пункте в 20 районах региона.