Среди «отцовского» контента в предпочтениях татарстанцев преобладает психологическая литература и детективы

Среди кинокартин жители республики отдают предпочтение детективам и триллерам. По данным онлайн-кинотеатра «КИОН» от МТС, самым популярным у зрителей в Татарстане стал детективный триллер «Резервация» (18+) режиссера Алексея Андрианова об отце, который любой ценой должен вытащить семью из аномальной зоны. Второе место в рейтинге фильмов об отцах занял триллер «Стервятники» (18+) французского режиссера Питера Дурунциса про журналиста и его дочь, ставших напарниками в загадочном расследовании. На третьем месте — детектив «Переговорщик» (18+) от режиссера Нурбека Эгена и сценариста «Хрустального» Олега Маловичко про гениального психолога, который ищет общий язык с преступниками и со своим сыном.

По данным «КИОН Строки» от МТС, в книжных предпочтениях татарстанцев преобладает интерес к психологической литературе о родителях и детях. В топ попали книги о том, как быть хорошим папой для своих детей, а также о роли фигуры отца в жизни дочери. Так, чаще всего татарстанцы обращаются к книге Юлии Зотовой и Марии Летучевой «Все дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии. Исследования, открытия, практики». На втором месте среди любимых произведений по теме - работа Марины Маркатун «Папа, ты меня любишь? Как фигура отца влияет на жизнь взрослой дочери». На третьем - книга для будущих родителей Адриана Калпа «Мы беременны! Пошаговый план действий для будущего отца».

В топ предпочтений татарстанцев среди музыкальных композиций об отцах, по данным стриминга «КИОН Музыка», вошли «Папины дочки» Uma2rman, «Батя» Александра Маршала, «Папа» Лолиты, «С днем рождения, папа!» группы «Краски» и «Отец» Михаила Шуфутинского.