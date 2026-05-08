В Татарстане «Новые люди» помогли закупить оборудование для роддома

Фото: партия "Новые люди"

Дорогостоящее оборудование помогли приобрести депутаты и сторонники партии «Новые люди».

— В начале года мы были в Камском детском медицинском центре в рамках федеральной акции «Депутатский контроль роддомов» партии «Новые люди». Осмотрели Перинатальный центр, обсудили с врачами, что еще нужно для медицинской помощи, — говорит депутат Госсовета Татарстана, председатель Совета регионального отделения партии Руслан Нигматулин. — Требовался современный родильный стол-трансформер для нового экстренного родзала.

Стол дорогостоящий – более миллиона рублей. Мы нашли возможность вместе с нашей командой, предпринимателями города его приобрести. Надеюсь, что он прослужит долго и поможет сохранить жизни мам и детей.

— Раньше при неотложных состояниях приходилось транспортировать беременных женщин на восьмой этаж, в основной операционный блок. Это отнимало драгоценное время, — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи КДМЦ Татьяна Калинкина. — Теперь мы можем проводить вмешательства практически «с порога», что минимизирует риски, связанные с перемещением».

Вся необходимая диагностика (УЗИ, лабораторные исследования) и подготовка проводятся на месте. Универсальное оборудование позволяет принимать сложные роды и оказывать экстренную помощь при массивных кровотечениях и эклампсиях.

— Мы добиваемся главного - своевременной и качественной помощи, — отмечает заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации КДМЦ Ильнур Ахметов. — Благодаря поддержке благотворителей мы реализовали этот проект, оснастив операционную всем необходимым, включая универсальный стол-трансформер для проведения экстренных родов.

Камский детский медицинский центр – одно из крупнейших медицинских учреждений для региона Закамья.

— Очень важно, чтобы центр был обеспечен на высочайшем уровне. Не всегда удается получить нужное оборудование через бюджетные программы. И тогда мы вместе с Попечительским советом, предпринимателями города находим варианты, как закупить необходимое, — отмечает Руслан Нигматулин.