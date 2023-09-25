«Каждый, кто пройдет мимо, вспомнит своего любимого педагога»: В Нурлате горожане своими силами создали Сквер учителей

Сквер был создан исключительно силами волонтеров. Фото: Личный архив героя публикации

В Нурлате на улице Вахитова ко Дню учителя откроется новый сквер, посвященный педагогам – тем, кто дарит знания и вдохновляет учеников каждый день. Это место стало настоящим символом благодарности и признания важности их работы. На протяжении года порядка 200 горожан ежедневно принимали участие в создании нового общественного пространства.

НЕ СЛУЧАЙНОЕ МЕСТО

Идея создания сквера пришла ветеранам Комсомола. С учетом того, что Нурлатская средняя школа №2 в 2022 году отметила свое 85-летие, школа №1 празднует в этом году 60-летний юбилей, а также принимая во внимание, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника и не за горами 105-летие ВЛКСМ – этот проект стал особо актуальным и значимым для города. Сквер был создан исключительно силами волонтеров: учителя, выпускники и неравнодушные горожане.

На улице Вахитова жили и живет множество заслуженных учителей Нурлата: супруги Галина и Николай Мокеевы, Маргарита Кархалева, Клара Краснова, Софья Хуснутдинова, Александра Казакова, Татьяна Маслова, Валиджан Измайлов и другие.

- Сначала появилась идея увековечить их фамилии на памятнике, но позже было решено изменить подход, увеличить масштаб, чтобы сквер стал памятником всем учителям, - рассказывает один из авторов проекта Люция Нигматуллина.

Она отметила, что часть работ была проделана еще в сентябре 2022 года. На средства активистов были изготовлены скамейки-габионы и глобус с раскрытой на нем книгой и надписью: «Они отдали сердце детям. Нашим учителям с любовью». Металлоконструкции соорудили в нурлатском цехе плазменной резки. Руководитель фирмы Айрат Мустафин сам в прошлом учитель, поэтому подошел к заданию творчески.

Каждый, кто пройдет мимо, окинув взглядом глобус, вспомнит свои школьные годы. Фото: Личный архив героя публикации

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

На протяжении года работал общественный штаб из единомышленников, который генерировал идеи и принимал важные решения.

- Искренне благодарю соратников с очень большим и добрым сердцем: бизнесмена и мецената Гусмана Яруллина, председателя учительского совета ветеранов школы №1 Зою Апышкову, руководителя поискового отряда «Легенда», мастера, изготавливающего церковные купола и печки-буржуйки для бойцов СВО Владимира Малыгина, комсомольского вожака и журналиста Данию Сибгатову, архитектора и ландшафтного дизайнера Людмилу Батыршину, - говорит Люция Нигматуллина.

Уже в мае этого года, после согласования последних организационных моментов с администрацией города, снова закипела работа. Три летних месяца упорных стараний позади. Горожане, которые поверили в идею, помогли завезти грунт, вспахать и разровнять землю, выкопать площадку, заполнить ее песком, щебнем, цементным раствором, выложить плитку, привезти и установить конструкции. Проект с каждым днем обретал все больше помощников.

- Люди удивлялись простоте идеи и помогали. Кто деньгами, кто материалами, кто советом, а кто-то просто приходил и работал своими руками, - вспоминает Люция Нигматуллина.

Например, активисты, объединившиеся в группу «Цветочная краса», помогли озеленить территорию будущего сквера. Они высадили цветы и кустарники, поливали их, нередко вновь пересаживали, взамен погибших в аномальную жару. В итоге, к концу августа рядом с парковыми скамейками и глобусом стали расти спиреи, лапчатки, хвойники, даже южные красавицы - сумахи.

К концу августа в сквере высадили спиреи, лапчатки и хвойники. Фото: Личный архив героя публикации

- В Татарстане идет большая работа по программе благоустройства территорий, вот и мы с нашим сквером вносит свою лепту в создание комфортной среды. Этот 100% волонтерский проект, по нашему замыслу, будет служить примером подрастающему поколению, - поделилась автор проекта.

Кстати, школьники уже сейчас помогают в благоустройстве территории сквера и поддерживают ее в порядке. В дальнейшем там хотят проводить дни памяти легендарных учителей, возлагать цветы, организовывать встречи одноклассников.

- Каждый, кто пройдет мимо, окинув взглядом глобус, вспомнит свои школьные годы и любимого педагога. А это так важно для возрождения и возвеличивания статуса учителя, сохранения его престижа. Сквер учителей - это ода нашим дорогим наставникам, тем, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера, - считает Люция Нигматуллина.

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