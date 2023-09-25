Подарки, открывающие мир

Всего в рамках акции «Иллюстрированные книжки для слабовидящих детей», организованной Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ЛУКОЙЛа), 13 общеобразовательных учреждений Самарской области и Татарстана получили 279 красочно оформленных наборов.

Каждый подаренный комплект - словно чудесный мостик в большой, яркий и выразительный мир сказок, путешествий по странам и континентам.

Книги созданы с учетом особенностей детей с нарушениями зрения: крупные рисунки и шрифт, яркие контрастные цвета, особые тактильные вставки, объемные иллюстрации. В комплект включены карточки с заданиями, а еще особый «волшебный карандаш» - электронное устройство для воспроизведения текстовых и музыкальных файлов. С его помощью незрячий или слабовидящий ребенок сможет «прочесть» тексты и «рассмотреть» картинки самостоятельно.

В 172-й школе Казани обладателями ценнейших для развития наборов стали 20 второклассников.

- Мы очень рады быть здесь, - отметил генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев. - Благотворительный фонд компании «ЛУКОЙЛ» дарит вам специальные книги, которые помогут получать знания и знакомиться с лучшими образцами детской и классической литературы. Хочется пожелать вам счастья, радости, успехов в учебе и новых прекрасных открытий!

Воспитанники школы вместе с педагогами подготовили ответный подарок - небольшой концерт. Ученица 11 класса Ангелина Славчева исполнила песню «Перышко», одиннадцатиклассник Амир Гумеров, лауреат и обладатель Гран-при всевозможных творческих конкурсов, - прелюдию до-диез минор Сергея Рахманинова. Весь зал подпевал озорной песенке второклассницы Элины Бурмистровой «Кнопочки».

После выступлений, прижимая к груди красивые подарки, ребята разошлись по классам, где смогли детально изучить полученные наборы.

Арслан Насыров сразу достал все книги из пакета, который вовсе не пакет, а трехмерная декорация для настольного театра.

- Ну как, нравится?

- Да!

Арслан - настоящий эксперт. Педагоги называют его ходячей энциклопедией, столь широк диапазон его знаний и увлечений. Полученные книги, несомненно, станут для него верными помощниками и надежными проводниками на пути к новым достижениям.

Присоединяется к благодарностям и Алия Насырова, мама мальчика, который, оказывается, давно мечтал о «волшебном карандаше»: «Я сама увлеченно рассматриваю книги. Большое спасибо. Подарок отличный!»

Добавим, что ранее БФ «ЛУКОЙЛ» в рамках своей программы подарил рельефные книги специализированным детским учреждениям Санкт-Петербурга, Перми и Пермского края, Когалыма, Лангепаса, Урая, Ростова-на-Дону, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Владимирской, Калининградской, Нижегородской и других областей России.

Добрая традиция продолжается!