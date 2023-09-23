Трюки без страховки, выставка карикатуристов и акробаты: что покажут на этно-шоу «Легенды Байкала» в казанском цирке

Артисты выполняют трюки под куполом цирка, держась одной рукой. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В пятницу, 22 сентября, в казанском цирке стартовали гастроли государственного цирка Бурятии. Горожанам презентовали новое этно-шоу «Легенды Байкала», которое можно будет посмотреть вплоть до 8 октября. Рассказываем, что ждет гостей цирка на представлении и не только.

Открылась выставка цирковой карикатуры

Перед ожиданием самого представления в фойе можно познакомиться с работами художников-карикатуристов из 43 стран мира. Выставку подготовил и предоставил казанцам «Новый Русский Цирк» Москвы. В экспозиции – 370 работ из 43 стран мира: России, Китая, Индии, Монголии, Израиля, Сербии, Германии, Сирии, Бразилии, Армении и не только. Ранее мы рассказывали до какого числа ее можно будет посетить.

Отметим, что это первая подобная тематическая выставка в России и мире. Идея ее создания пришла карикатуристу Валентину Дружинину, который долгое время работал художником московской «Комсомольской правды».

«Мне сказали, что у Валентина есть идея сделать выставку карикатур о цирке. Я ее поддержал. Весь 2022 год мы с ним потратили на то, чтобы собрать команду и провести конкурс. Нам прислали такое количество работ, что мы уже не знали, как разгребать», - рассказал «КП-Казань» советник гендиректора ФКП «Росгосцирк» Григорий Островский.

Отбирать приходилось из порядка 500 работ. На это ушло три дня. Выставку уже презентовали в Москве, Саратове и Серпухове. Теперь возможность ее посетить появилась и у зрителей казанского цирка.

Художники-моменталисты рисуют портреты зрителей

Помимо этого перед каждым представлением в казанском цирке художники будут рисовать шаржированные портреты зрителей, сидящих в зале, а потом дарить их. Такие художники, выполняющие быстрые зарисовки за пару минут, называются моменталистами. Героев своих зарисовок художники будут выбирать сами, работая в зрительном зале и в фойе. Затем шарж можно забрать с собой на на память о посещении цирка.

Художник-монументалист нарисовал шарж Григория Андреевича. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Артисты работают без страховок

«Легенды Байкала» – цирковой спектакль, сотканный из легенд бурятского народа. На представлении под шум волн, дыхание степей, звон бубнов рассказываются старинные бурятские легенды озера Байкал. В программе используют спецэффекты, видеоконтент, 3D-графику.

Одна из наиболее впечатляющих особенностей - это то, что представление проводится без участия животных. От этого шоу не становится менее захватывающим, ведь акцент делается на мастерстве артистов. Акробаты, жонглеры, гимнасты, эквилибристы демонстрируют невероятные трюки и номера, вызывая восхищение и изумление у публики. Ведь все трюки артисты выполняют без страховки.

Эквилибристы демонстрируют трюки. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Красочные декорации и виртуозное использование звуковых эффектов создают атмосферу, которая погружает зрителей в культуру Бурятии. Костюмы, использованные в шоу, заслуживают отдельного упоминания. Они были яркими, красочными и детально проработанными, сочетаясь с каждым номером. Каждый наряд передавал уникальность и красоту этнической культуры.

Костюмы артистов передавали уникальность и красоту этнической культуры. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

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